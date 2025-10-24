Минздрав Латвии готовит масштабную реформу больничной системы

В первых больницах круглосуточную неотложную медицинскую помощь будет оказывать врач-специалист по внутренним болезням (терапия) или хирургии. Кроме того, эти больницы будут предоставлять плановые услуги по внутренним болезням, включая терапию и уход за хроническими больными, а также дальнейшее лечение и реабилитацию пациентов после более сложного или тяжёлого лечения в больницах более высокого уровня.