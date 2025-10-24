Пока одни говорят, Даугавпилс делает: самоуправление ждут структурные реформы с целью оптимизации и экономии
С 2026 года в Даугавпилсе стартует масштабная реформа муниципальных учреждений: их объединят, часть ликвидируют. Цель — повысить эффективность управления и адаптироваться к сокращению населения. Об этом информирует Даугавпилсская городская дума.
Уже сейчас количество сотрудников Даугавпилсского самоуправления и подведомственных ему учреждений по отношению к числу трудоспособных жителей, зарегистрированных в городе, является одним из самых низких в Латвии и составляет 6,6%, тогда как в среднем по Латвии (кроме Риги) этот показатель равен 9,4%.
В ближайшие годы важное значение имеет повышение эффективности управления с целью внедрения сбалансированных решений для снижения расходов и обеспечения необходимого финансирования для устойчивого развития и роста, – отметили в самоуправлении.
С 1 января 2026 года в Даугавпилсском самоуправлении произойдут следующие изменения:
- Начнет действовать Управление образования, молодежи и спорта города, в которое включат Управления образования и Управление по делам молодежи и спорта. Под эгидой структуры станут работать Даугавпилсская спортивная и футбольная школы.
- Центр национальных меньшинств будет работать на базе Дворца культуры, в итоге объединятся структуры «Дома Единства», что будет способствовать развитию культурных пространств в микрорайонах города – на Новом Строении, Химии, Гриве и Форштате.
- «Дом Единства» сохранит функции методического культурного центра, продолжит организацию городских праздников, мероприятий национального и международного уровня, обеспечит непрерывность процесса Праздника песни и танца и сохранение нематериального культурного наследия, продолжая развивать культурные пространства учреждения Vienības nams, включая Дом традиций.
- Даугавпилсский краеведческий и художественный музей объединится с Музеем Ротко, благодаря чему будет создана единая современная культурная структура. Это позволит эффективнее использовать ресурсы, развивать выставочную деятельность и цифровизацию музейных фондов. новых выставок, образовательных программ и цифровизацию музейного фонда.
- С учетом объединения музеев будет ликвидировано Управление крепости и музеев. Его функции будут распределены между Музеем Ротко и Департаментом коммуникаций, туризма и административной поддержки самоуправления, который продолжит реализовывать политику развития городской крепости и туристических объектов.
- Социальная служба будет объединена с многофункциональным центром социальных услуг «Приедите».
- Латгальская Центральная библиотека сохранит шесть филиалов, закрыв отделение на ул. Лаускас, 16; в ее подчинении также будет находиться Центр Райниса.
- К Центру техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» присоединится Центр латгальского кулинарного наследия «Шмаковка».
Председатель Даугавпилсского городского самоуправления Андрей Элксниньш отметил: «Реформы позволят объединить ресурсы, избежать дублирования функций и направить больше средств на развитие города, образование, культуру и социальную сферу. Это шаг к современному и устойчивому Даугавпилсу, который разумно использует свои возможности и заботится о будущем жителей».
Проекты решений были поддержаны на заседании Финансового комитета 23 октября. Депутаты планируют принять окончательные решения на заседании городской думы 30 октября. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает gorod.lv.