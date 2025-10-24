Пока одни говорят, Даугавпилс делает: самоуправление ждут структурные реформы с целью оптимизации и экономии

Уже сейчас количество сотрудников Даугавпилсского самоуправления и подведомственных ему учреждений по отношению к числу трудоспособных жителей, зарегистрированных в городе, является одним из самых низких в Латвии и составляет 6,6%, тогда как в среднем по Латвии (кроме Риги) этот показатель равен 9,4%.