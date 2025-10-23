Минздрав ищет деньги для 90 тысяч пациентов двух крупнейших больниц Риги

Для больниц государственное финансирование рассчитывается в соответствии с так называемой системой по группам диагнозов. Она используется для учета, анализа и оплаты финансируемых государством медицинских услуг, предоставляемых пациентам в больницах. Система основана на индивидуальном учете диагнозов, проведенных манипуляций и данных о пациентах, таких как возраст, пол и продолжительность лечения. Эта информация обобщается и анализируется с применением определенных коэффициентов, которые определяют, сколько государство заплатит больнице за то или иное лечение.