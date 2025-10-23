У крупнейшего латвийского банка рухнула прибыль. В учреждении объяснили, что происходит
За девять месяцев 2025 года прибыль Swedbank в Латвии составила 110 миллионов евро, что на 70 миллионов, или на 39 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года.
Упали ставки, налоги - выросли
Как сообщили в банке, сокращение прибыли связано прежде всего с уменьшением процентных доходов из-за снижения ставок Европейского центрального банка, а также с введением в этом году так называемого солидарного взноса, который снизил чистую прибыль банковского сектора.
Резервы под возможные кредитные потери за этот период не изменились, тогда как годом ранее банк высвободил резервы на сумму около шести миллионов евро. Объем выданных кредитов вырос до 7,057 миллиарда евро — на 14,3 процента больше, чем в конце 2024 года. Объем привлеченных депозитов составил 9,44 миллиарда евро, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее.
Общие расходы банка за девять месяцев 2025 года достигли 122 миллионов евро против 115 миллионов годом ранее. Чистые процентные доходы сократились на 61 миллион евро, в то время как чистые доходы от комиссий остались без изменений. При этом кредитный портфель банка за год вырос на 550 миллионов евро: объем кредитования домохозяйств увеличился на 250 миллионов, а корпоративный портфель — на 300 миллионов евро.
Рост наблюдался и в депозитах: общий объем вкладов вырос почти на 800 миллионов евро, из них около 600 миллионов пришлись на депозиты населения и 200 миллионов — на вклады предприятий.
Бизнес выходит из спячки
Банк отмечает, что несмотря на осторожные прогнозы экономистов относительно роста ВВП Латвии, данные о кредитном портфеле показывают повышение интереса к займам как со стороны частных клиентов, так и со стороны бизнеса. Этому способствуют снижение процентных ставок и возвращение к инвестиционным решениям, которые ранее откладывались из-за высокой неопределенности.
Особенно позитивной тенденцией является возобновление активности предприятий, которые долгое время проявляли сдержанность из-за геополитической напряженности и нестабильной внешней среды.
Несмотря на снижение прибыли, представители Swedbank подчеркивают, что учреждение демонстрирует рост объема кредитования и депозитов, что свидетельствует о восстановлении деловой активности и постепенном оживлении финансового рынка Латвии на фоне снижения ставок и стабилизации макроэкономической ситуации.
