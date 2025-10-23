У крупнейшего латвийского банка рухнула прибыль. В учреждении объяснили, что происходит

Общие расходы банка за девять месяцев 2025 года достигли 122 миллионов евро против 115 миллионов годом ранее. Чистые процентные доходы сократились на 61 миллион евро, в то время как чистые доходы от комиссий остались без изменений. При этом кредитный портфель банка за год вырос на 550 миллионов евро: объем кредитования домохозяйств увеличился на 250 миллионов, а корпоративный портфель — на 300 миллионов евро.