В Риге открываются 34 пункта приема опавших листьев: список адресов и правила сдачи
С 1 по 30 ноября Рижское самоуправление обеспечит жителям возможность бесплатно сдавать собранные листья деревьев и кустарников в 34 пунктах приёма, расположенных в разных районах города.
Список пунктов и график их работы доступны на сайте самоуправления www.riga.lv в разделе «Приём осенних листьев». Приём будет проходить по проверенной схеме прошлых лет — в основном по субботам и воскресеньям, а в некоторых пунктах также в будние дни.
В этом году рижанам предложили самим подать предложения по расположению пунктов приёма листьев. С учётом поступивших идей, список дополнен четырьмя новыми адресами:
- участок параллельной улицы между Виенибас гатве, 120 и 116,
- улица Огрес, 8,
- разворотное кольцо в конце улицы Лайвиниеку, рядом с домом 11А,
- перекрёсток улицы Балтабазницас и проспекта Вецаки.
Из-за различных обстоятельств несколько прежних пунктов приёма закрыты, однако вместо них созданы новые и удобные площадки в тех же районах, недалеко от прежних:
- Иманта — новый пункт на проспекте Курземес, у дома улица Балтэглю, 1, примерно в трёх километрах от прежнего пункта на пересечении Юрмалас гатве, улицы Кооператива и улицы Прогреса.
- Зиепниеккалнс — новый пункт у улицы Малу, 11, в 250 метрах от закрытого пункта на улице Тумес, возле кладбища.
- Торнякалнс — новый пункт на улице Индрикя у дома 9, в 150 метрах от прежнего.
- Дарзциемс — пункт перенесён на улицу Айзвару, 35, в 260 метрах от прежнего пункта на улице Гайсмас.
- Тейка — листья можно сдать у улицы Дзербенес, 14 и на участке между улицами Лиелвардес и Иерикю, напротив дома Иерикю, 77. Прежний пункт на пересечении улиц Таливалжа, Стуриша и Баяру в этом году закрыт.
Правила приёма листьев остаются прежними. Жителей просят соблюдать порядок:
- нельзя оставлять листья вне рабочего времени пункта;
- нельзя сдавать их в мешках — листья нужно высыпать в установленные контейнеры или спецтранспорт;
- листья должны быть чистыми, без бытового мусора, и после высыпания мешки следует забрать с собой;
- запрещено привозить бытовую технику, мебель, строительные отходы или листья, смешанные с мусором.
Из-за быстрого распространения испанских слизней введено дополнительное требование: листья с присутствием этих вредителей не будут приниматься. Если слизни будут обнаружены, в приёме листьев откажут.
Работу пунктов будут координировать сотрудники Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы, которые проследят за порядком и помогут жителям, особенно пожилым людям. Кроме того, на местах будет дежурить полиция самоуправления, чтобы предотвратить незаконный вывоз мусора.
По всем вопросам можно обращаться по бесплатному инфо-телефону 80001201, откуда запрос перенаправят ответственному подразделению.
В 2024 году жители Риги сдали таким образом 3301 тонну листьев, а в 2023 году — 2769 тонн.