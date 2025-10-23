В Риге открываются 34 пункта приема опавших листьев: список адресов и правила сдачи

Список пунктов и график их работы доступны на сайте самоуправления www.riga.lv в разделе «Приём осенних листьев». Приём будет проходить по проверенной схеме прошлых лет — в основном по субботам и воскресеньям, а в некоторых пунктах также в будние дни.