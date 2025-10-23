Сегодня в Риге проходит ярмарка вакансий: более 1800 рабочих мест от 57 работодателей

Соискатели в этот день смогут лично встретиться с представителями различных отраслей, обсудить условия труда, специфику профессий и даже пройти собеседование на месте. Для посетителей с нарушениями слуха будет предоставлен сурдопереводчик. Агентство занятости рекомендует заранее подготовить резюме, а при необходимости записаться на консультацию по вопросам карьеры.