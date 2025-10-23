Сегодня в Риге проходит ярмарка вакансий: более 1800 рабочих мест от 57 работодателей
Сегодня, с 11:00 до 16:00, в конференц- и событийном центре Fantadroms в Риге (Густава Земгала гатве, 74а) проходит организованная Государственным агентством занятости (NVA) ярмарка вакансий, на которой 57 работодателей предлагают соискателям более 1800 рабочих мест. Участие в мероприятии как для работодателей, так и для соискателей бесплатное.
В ярмарке примут участие такие компании и учреждения, как Adoro Melodija, Apollo Group, Austra Pak, Baltic Restaurants Latvia, BWT Timber, CCC Riga Digital Services, Depo DIY, Energofirma Jauda, Food Union / Rīgas piena kombināts, Grindeks, Hagberg, Управление мест заключения, Kesko Senukai Latvia, Ķekava Foods, Latvijas dzelzceļš, Lāči, Lenoka, Maxima Latvija, Mogotel Hotel Group, Центр рекрутинга и отбора Объединённого штаба Национальных вооружённых сил, Служба неотложной медицинской помощи, Pasažieru vilciens, Восточная клиническая университетская больница Риги, Rīgas autonoma, Рижский аэропорт, Rīgas satiksme, Рижская 1-я больница, Rimi Latvija, SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, Государственная полиция, Viada Baltija и другие.
Работодатели смогут представить свои компании в специальной презентационной зоне — рассказать о сфере деятельности, рабочей среде, ценностях и направлениях развития.
Соискатели в этот день смогут лично встретиться с представителями различных отраслей, обсудить условия труда, специфику профессий и даже пройти собеседование на месте. Для посетителей с нарушениями слуха будет предоставлен сурдопереводчик. Агентство занятости рекомендует заранее подготовить резюме, а при необходимости записаться на консультацию по вопросам карьеры.
Многие работодатели не только представят актуальные вакансии и проведут первые собеседования, но и расскажут о возможностях профессионального роста и корпоративной культуре.
Программа презентаций (первый этаж):
- 11:45 — Центр рекрутинга и отбора Национальных вооружённых сил;
- 12:15 — Аэропорт Риги;
- 12:45 — Adoro Melodija;
- 13:15 — Baltic Restaurants Latvia;
- 13:45 — Pasažieru vilciens;
- 14:15 — Рижская 1-я больница;
- 14:45 — Transcom Worldwide Latvia;
- 15:15 — Laimes brīdis.
Программа презентаций (второй этаж):
- 12:00 — Rīgas satiksme;
- 12:30 — Служба неотложной медицинской помощи;
- 13:00 — Государственная полиция;
- 13:30 — Rimi Latvija;
- 14:00 — Maxima Latvija;
- 14:30 — Riga Digital Services;
- 15:00 — Государственная пожарно-спасательная служба;
- 15:30 — Рижская муниципальная полиция (заключительная презентация).
На ярмарке будет работать также специализированный стенд NVA, где специалисты агентства проконсультируют по вопросам карьерного планирования, поиска работы, мобильности работников, а также расскажут о возможностях получения новых знаний и навыков с государственной поддержкой.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Укрепление эффективности Государственного агентства занятости» при поддержке программы Европейский социальный фонд Plus.