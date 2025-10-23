ВИДЕО: туристы из Литвы с 9-месячным младенцем забрались на самую высокую гору Польши - общественность возмущена

Позже семья, оказавшаяся в центре обсуждений после публикации статьи, выступила с опровержением. По их словам, информация, распространённая в СМИ и соцсетях, искажена и не соответствует действительности. Родители уверяют, что имеют многолетний опыт походов и альпинизма, включая маршруты via ferrata, и неоднократно бывали в Татрах с ребёнком. В день описанного похода они были хорошо экипированы, как и многие другие туристы, и без проблем дошли до вершины. По пути встретили гида Шимона Стоха, который предложил перенести ребёнка через короткий заснеженный участок — по собственной инициативе. Семья приняла помощь, учитывая, что у гида была более подходящая обувь, но остальную часть маршрута прошли самостоятельно.