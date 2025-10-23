ВИДЕО: туристы из Литвы с 9-месячным младенцем забрались на самую высокую гору Польши - общественность возмущена
Польское общество возмутило поведение туристов из Литвы, которые, по сообщению СМИ, не только попытались без надлежащего снаряжения подняться с 9-месячным ребенком на высочайшую вершину Польши — Рысы (2499 м), но и создали ситуацию, в которой их ребенка пришлось спасать.
Как сообщает польское издание TVP World, гид Шимон Стох встретил эту семью в субботу, когда вёл свою группу по тому же маршруту в Татрах. Тропа была покрыта твёрдым снегом и льдом. Несмотря на предупреждения гида и других опытных альпинистов, беспечные родители продолжили восхождение на вершину высотой почти 2500 метров.
Когда пара достигла вершины, они поняли, что спускаться слишком опасно, и попросили Стоха одолжить кошки (шипы, крепящиеся к обуви) и помочь им спуститься. Гид отказался, зная, что связывание участников одной верёвкой может привести к падению всех, если кто-то оступится. Он посоветовал вызвать спасателей, но родители отказались, поскольку у них не было туристической страховки.
«Они предпочли рисковать жизнью ребёнка, чем заплатить за спасение», — цитирует слова Стоха пользователь Tatromaniak в Facebook.
Поскольку ситуация была крайне опасной, Стох взял ребёнка неудачливых альпинистов и сам отнёс его в безопасное место. «Шаг за шагом, полностью сосредоточившись, он перенёс ребёнка в безопасное место», — сообщил Tatromaniak. «С высокой вероятностью он спас ему жизнь». По словам гида, это был «самый шокирующий случай, о котором я когда-либо сообщал». Он добавил, что был поражён «не только как человек, работающий в Татрах, но и как отец».
В соцсетях инцидент вызвал бурю негодования, пишет TVP World. «Жаль ребёнка, у которого такие родители», — комментировали пользователи. Многие предлагали сообщить в полицию о людях, подвергших опасности жизнь младенца. Другие отметили, что, поскольку всё закончилось благополучно, родители, вероятно, будут воспринимать это как «прекрасное семейное воспоминание... "Мы сделали это. Оно того стоило". К сожалению».
Позже семья, оказавшаяся в центре обсуждений после публикации статьи, выступила с опровержением. По их словам, информация, распространённая в СМИ и соцсетях, искажена и не соответствует действительности. Родители уверяют, что имеют многолетний опыт походов и альпинизма, включая маршруты via ferrata, и неоднократно бывали в Татрах с ребёнком. В день описанного похода они были хорошо экипированы, как и многие другие туристы, и без проблем дошли до вершины. По пути встретили гида Шимона Стоха, который предложил перенести ребёнка через короткий заснеженный участок — по собственной инициативе. Семья приняла помощь, учитывая, что у гида была более подходящая обувь, но остальную часть маршрута прошли самостоятельно.
Они также отметили, что гид сделал селфи с ребёнком, что, по их мнению, было проявлением саморекламы, а не заботы о безопасности. Семья подчеркнула, что у них была страховка, вопреки утверждениям в статье, и они всегда оценивают риски перед походом. По их словам, попытки превратить обычный семейный поход в сенсацию — это попытка привлечь внимание за счёт искажения фактов. Они уже потребовали удалить клеветнические материалы и призвали уважать индивидуальный опыт каждой семьи.
Гора Рысы, расположенная на границе Польши и Словакии, — популярный, но технически сложный маршрут. Осенью и в начале зимы обледенелые тропы делают её одной из самых опасных вершин региона. Польская горноспасательная служба (TOPR) регулярно предупреждает туристов проверять погоду и избегать маршрутов на большой высоте без соответствующего оборудования.