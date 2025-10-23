"Я - всего лишь один человек с редкой болезнью, но я часть этой страны": история латвийца, который борется с равнодушием государства

Айгар страдает пароксизмальной ночной гемоглобинурией (PNH) — ультра-редким заболеванием крови, которое поражает лишь от одного до девяти человек на миллион. Его иммунная система разрушает собственные эритроциты, вызывая тяжёлую анемию, слабость и смертельно опасные тромбозы. «Три года я живу благодаря пожертвованию фармацевтической компании — жизненно важному препарату с действующим веществом экулизумаб. Это лекарство позволило мне работать, оставаться активным и платить налоги. Но этот подарок скоро закончится. И тогда у меня не останется ничего», — говорит мужчина.