Девушка с силиконовой куклой обманула всех, инсценировав роды и смерть несуществующей дочери
Молодая женщина из Шотландии призналась в том, что организовала сложный и странный обман — полностью сфабриковала беременность и пыталась выдать силиконовую куклу, похожую на младенца, за своего новорождённого ребёнка.
22-летняя Кира Кузинс из Эрдри шокировала друзей, семью и пользователей соцсетей, признавшись, что вымышленной была не только беременность, но и роды, и сама дочь, которой она дала имя Бонни-Ли Джойс.
Её обман начался за несколько месяцев до предполагаемых родов. Кира носила накладной живот, делала постановочные фото и видео, чтобы убедить окружающих, что ждёт ребёнка. Она даже устроила роскошную вечеринку “гендер-пати”, запустив пушку с розовым конфетти, чтобы объявить о рождении девочки. В соцсетях появлялись “ультразвуковые снимки”, видео с “пинками” малыша, фотографии детской одежды и подарков — включая коляску стоимостью около тысячи фунтов. Всё это помогло укрепить иллюзию.
Чтобы история выглядела правдоподобнее, Кузинс заявила, что у ребёнка якобы обнаружили порок сердца, что вызвало сочувствие и поддержку со стороны близких. Она также публиковала посты о “походах в больницу” и “осложнениях”, тем самым убедив всех в реальности своей беременности.
Правда вскрылась, когда мать Киры обнаружила в её спальне куклу, разоблачив обман, который длился несколько месяцев. Кукла оказалась так называемой Reborn Doll — гиперреалистичной имитацией младенца, которую часто используют в терапевтических целях. Она была одета в детские вещи и выдавалась за живого ребёнка. Такие куклы, стоящие от 30 до 2000 фунтов, имеют поразительное сходство с настоящими младенцами и могут имитировать плач, дыхание и движения.
После разоблачения Кира опубликовала публичные извинения в Instagram: «Я не была беременна. Никакого ребёнка не было. Я всё выдумала и зашла слишком далеко. Я подделала снимки, переписки, целую историю родов и вела себя так, будто кукла — это живой младенец».
Она признала, что причинила боль друзьям, родственникам и особенно мужчине, которого считали отцом ребёнка, — ему она даже писала, будто малышка умерла. «Я понимаю, что это останется со мной надолго. Я, вероятно, потеряла друзей, которых больше не верну. Сейчас я пытаюсь получить помощь и разобраться в себе», — добавила девушка.
Друзья и близкие признались, что почувствовали шок и предательство, узнав правду. Некоторые начали подозревать неладное, замечая, что “ребёнок” никогда не плакал, а Кира не позволяла никому его взять на руки. Подруга Нив МакРоберт рассказала, как догадалась о подлоге, когда Кира удалила все фотографии и видео с “дочкой” из их переписки. «Все ей верили. Она устроила вечеринку, показала снимки УЗИ и даже говорила, что у ребёнка дырка в сердце. Потом написала, что девочка родилась. Мы были так счастливы. А потом я встретила её с куклой. Я почувствовала себя использованной и опустошённой», — вспоминает Нив.
Некоторые знакомые называли Кузинс «патологической лгуньей», вспоминая, что накладной живот выглядел неестественно — с неровностями и видимыми ремнями. Однако многие боялись высказывать сомнения, чтобы не показаться грубыми или безумными.
Использование Reborn-кукол в этом случае привлекло внимание к растущей тенденции: некоторые люди приобретают их для терапии после бесплодия, потери ребёнка или деменции. Некоторые даже относятся к ним как к настоящим младенцам — “кормят грудью”, выгуливают и укладывают спать.
Кузинс утверждала, что обман был возможен благодаря “реалистичным движениям и звукам” куклы, особенно если смотреть издалека.
История вызвала бурную реакцию — от возмущения до сочувствия людям, которых она обманула. Многие отмечали, что случай показывает, насколько тонка грань между фантазией и реальностью в эпоху социальных сетей и как важно говорить о психическом здоровье.
Кира признала свою вину и заявила, что намерена обратиться за помощью, но последствия её поступка для семьи, друзей и сообщества ещё только предстоит осмыслить.