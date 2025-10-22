Девушка с силиконовой куклой обманула всех, инсценировав роды и смерть несуществующей дочери

Друзья и близкие признались, что почувствовали шок и предательство, узнав правду. Некоторые начали подозревать неладное, замечая, что “ребёнок” никогда не плакал, а Кира не позволяла никому его взять на руки. Подруга Нив МакРоберт рассказала, как догадалась о подлоге, когда Кира удалила все фотографии и видео с “дочкой” из их переписки. «Все ей верили. Она устроила вечеринку, показала снимки УЗИ и даже говорила, что у ребёнка дырка в сердце. Потом написала, что девочка родилась. Мы были так счастливы. А потом я встретила её с куклой. Я почувствовала себя использованной и опустошённой», — вспоминает Нив.