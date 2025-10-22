ФОТО: после реконструкции за полмиллиона евро открылся обновленный магазин K Senukai в Цесисе

«Мы рады сообщить о завершении реконструкции магазина в Цесисе. Каждый день мы обслуживаем самых разных клиентов — мастеров строительных и отделочных работ, компании и розничных покупателей, — поэтому для нас важно постоянно улучшать качество обслуживания и расширять ассортимент. Важным преимуществом для клиентов станет возможность удобнее получать онлайн-заказы, что повысит доступность товаров и улучшит впечатление от покупок. Во время реконструкции мы уделили особое внимание улучшению условий труда наших сотрудников. В целом этот проект является важным шагом к дальнейшему укреплению наших лидерских позиций на рынке строительных, ремонтных и хозяйственных товаров региона», — отметила исполнительный директор K Senukai Виктория Войченко.