ФОТО: после реконструкции за полмиллиона евро открылся обновленный магазин K Senukai в Цесисе
Крупнейшая в странах Балтии сеть строительных, ремонтных и хозяйственных товаров Kesko Senukai продолжает развитие: 18 октября после реконструкции свои двери вновь открыл магазин K Senukai в Цесисе, в модернизацию которого и улучшение условий труда было инвестировано более 500 000 евро.
После обновления в магазине в Цесисе расширен ассортимент бытовой техники, хозяйственных товаров, текстиля и других категорий, включая весь спектр продукции, связанной с отделочными и строительными работами. Кроме того, покупатели теперь могут удобнее получать заказы, сделанные в интернет-магазине K Senukai.
В ходе реконструкции были улучшены помещения и инфраструктура для сотрудников, созданы более комфортные и безопасные условия труда. Существенная часть инвестиций направлена на снижение потребления ресурсов и уменьшение воздействия на окружающую среду: в торговом зале установлено энергоэффективное LED-освещение, которое позволит сократить расход электроэнергии.
«Мы рады сообщить о завершении реконструкции магазина в Цесисе. Каждый день мы обслуживаем самых разных клиентов — мастеров строительных и отделочных работ, компании и розничных покупателей, — поэтому для нас важно постоянно улучшать качество обслуживания и расширять ассортимент. Важным преимуществом для клиентов станет возможность удобнее получать онлайн-заказы, что повысит доступность товаров и улучшит впечатление от покупок. Во время реконструкции мы уделили особое внимание улучшению условий труда наших сотрудников. В целом этот проект является важным шагом к дальнейшему укреплению наших лидерских позиций на рынке строительных, ремонтных и хозяйственных товаров региона», — отметила исполнительный директор K Senukai Виктория Войченко.
Магазин K Senukai Cēsis находится по адресу ул. Пиебалгас 85, Цесис.
Часы работы:
- в будние дни — с 8:00 до 20:00,
- в субботу — с 8:00 до 19:00,
- в воскресенье — с 9:00 до 18:00.