Латвийский блогер в шоке - госполиция не поняла его антироссийскую шутку и оштрафовала за "прославление режима"
Тиктокер Кристап Бичкаускс оштрафован на 350 евро за видео, в котором, по его словам, он саркастически высмеял российскую пропаганду. Парадоксально, но государственная полиция сочла его ролик прославлением тоталитарного режима.
История тиктокера Кристапа Bič (настоящее имя — Кристапс Бичкаускс) вызвала бурную реакцию в соцсетях. По его словам, его оштрафовали за видео, в котором он в саркастической форме высмеял российскую пропаганду.
Кристап рассказывает, что прошлым летом он увидел в Facebook новость о взрыве в России, где пострадали дети, и комментарии под ней от сторонников России его возмутили. «Я сильно разозлился, увидев эти комментарии, и записал видео, где играл роль российского пропагандиста, призывающего людей ехать в ГУЛАГ (который когда-то был главным инструментом политических репрессий в СССР), — говорит он. — Моя основная мысль была донести до любителей России, что ГУЛАГ всегда ждёт таких людей. Это был сарказм, а не восхваление».
@kristapsbic Te būs stāsts par to kā es kļuvu par valsts nodevēju! Paldies Valsts Policijai par darbu! ❤️💪 #joks #latviesutiktok #latvia ♬ original sound - KristapsBič
По словам тиктокера, видео посмотрели около 300 тысяч человек — часть зрителей поняла иронию, а сторонники России не уловили контекста.
«Я думал, что сделал хорошее, патриотическое дело — выразил свою позицию, поддержку Латвии. А потом, через год, я обнаружил, что с моего счёта исчезли 350 евро».
Проверив информацию на портале Latvija.lv, Кристап выяснил, что деньги списаны в счёт штрафа, наложенного Государственной полицией — за использование символов тоталитарных режимов в публичном пространстве.
Кристап подчеркивает, что его видео было ироничным и антивоенным, но инспекторы истолковали его как прославление советского режима.
«Какой-то полицейский увидел видео и написал заявление. Потом двое инспекторов проанализировали содержание и решили, что это пропаганда. В итоге мне назначили штраф 350 евро. Это показывает уровень: если ты не можешь отличить сарказм - извините, это уровень начальной школы».
Кристап был наказан в соответствии с Законом об административных наказаниях в части нарушений, касающихся государственного управления, общественного порядка и использования государственного языка. Статья 13 этого закона гласит, что «использование символов тоталитарных режимов в публичном месте запрещено». Однако, по словам Кристапа, не был учтён пункт, согласно которому исключения допускаются, если использование символов не связано с восхвалением режима или оправданием преступлений, а имеет образовательную, научную или художественную цель.
Кристап признаёт, что срок обжалования штрафа уже прошёл, однако сейчас он консультируется с юристом, чтобы понять, можно ли обратиться в суд. Он добавляет, что эта ситуация повлияла и на его финансовые возможности: банк отказал в кредите, указав на зарегистрированное правонарушение.
«Иногда в этой стране просто опускаются руки, — говорит Кристап. — Государственная полиция плюнула мне в душу, оскорбила мою честь. С первого дня войны я жертвую Украине, я против российского режима, а теперь меня наказывают как предателя».