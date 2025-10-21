Латвийский блогер в шоке - госполиция не поняла его антироссийскую шутку и оштрафовала за "прославление режима"

Кристап рассказывает, что прошлым летом он увидел в Facebook новость о взрыве в России, где пострадали дети, и комментарии под ней от сторонников России его возмутили. «Я сильно разозлился, увидев эти комментарии, и записал видео, где играл роль российского пропагандиста, призывающего людей ехать в ГУЛАГ (который когда-то был главным инструментом политических репрессий в СССР), — говорит он. — Моя основная мысль была донести до любителей России, что ГУЛАГ всегда ждёт таких людей. Это был сарказм, а не восхваление».