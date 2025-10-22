"Родственники просят не говорить маме, что она умирает": почему Латвия не обеспечивает людям право на достойную смерть

На прошлых форумах обсуждались темы — суть хосписа, его значение для общества, границы бесполезного лечения и даже вопрос: что такое “хорошая смерть”? В этом году был поднят, казалось бы, простой, но этически и юридически сложный вопрос: говорить или не говорить пациенту правду о его прогнозе. Это одна из самых больших стигм. Этот вопрос не только медицинский, но и глубоко человеческий — он показывает, готово ли наше общество открыто и с уважением говорить о смерти. До сих пор многие пациенты и их семьи сталкиваются с тем, что правду скрывают, полагая, будто это избавит от боли, но зачастую именно молчание вызывает тревогу и отчаяние.