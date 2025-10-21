Город будущего: в Смилтене продолжается реконструкция с акцентом на устойчивость и зеленую среду

Проект был разработан несколько лет назад, и уже в ходе подготовки была обеспечена общественная вовлечённость. В 2017 году на площади Базницас жители были приглашены ознакомиться с возможными вариантами планировки центра города, а в июле 2018 года материалы проекта были переданы на общественное обсуждение. После рассмотрения всех предложений был утверждён окончательный вариант проекта, который служит основой для текущих строительных работ.