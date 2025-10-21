Город будущего: в Смилтене продолжается реконструкция с акцентом на устойчивость и зеленую среду
В Смилтене продолжается масштабная реконструкция центра города, направленная на улучшение инфраструктуры и городской среды. Проект реализуется поэтапно с участием общественности, с особым вниманием к сохранению зелёных насаждений и экологической устойчивости.
Самоуправление Смилтенского края продолжает проект реконструкции центра города, направленный на улучшение инфраструктуры и городской среды, при этом сохраняя и расширяя зелёные зоны. Реализация проекта проходит поэтапно, с участием общественности и вниманием к охране окружающей среды.
В настоящее время строительные работы в центре города выполняются согласно ранее разработанному и утверждённому проекту реконструкции центра Смилтене — «Площадь Базницас, улица Марияс, участок улицы Пилс от площади Базницас до улицы Кална, участок улицы Кална от улицы Пилс до площади Базницас, а также территории по адресам площадь Базницас, 16a и 10». Проект разработан как единое комплексное решение развития центра Смилтене, и его реализация предусмотрена в семи этапах.
Проект был разработан несколько лет назад, и уже в ходе подготовки была обеспечена общественная вовлечённость. В 2017 году на площади Базницас жители были приглашены ознакомиться с возможными вариантами планировки центра города, а в июле 2018 года материалы проекта были переданы на общественное обсуждение. После рассмотрения всех предложений был утверждён окончательный вариант проекта, который служит основой для текущих строительных работ.
В последующие годы самоуправление активно искало источники финансирования и возможности фондов, чтобы поэтапно реализовать разработанную концепцию развития центра Смилтене. На данный момент реализованы три из семи этапов проекта, а в настоящее время начат строительный этап.
Проект предусматривает реконструкцию тепловых сетей, водоснабжения и канализации, строительство системы ливневой канализации, реконструкцию электросетей, уличного освещения, переустройство улиц и площадей, реконструкцию объектов благоустройства, строительство общественного туалета, а также восстановление зелёных насаждений.
Любое техническое вмешательство в зону корней деревьев может напрямую повлиять на их здоровье и жизнеспособность. Ухудшение состояния может проявиться спустя длительное время после окончания строительных работ. В настоящее время проектом предусмотрена вырубка трёх деревьев, что необходимо для реализации запланированных решений. В то же время на участке улицы Кална планируется сохранить существующие деревья и высадить новые — всего 30 деревьев (2 голландские липы, 1 дуб, 2 серебристых клёна, 21 рябину, 2 амурских клена, 2 берёзы), тем самым обеспечивая сохранение и улучшение зелёной и эстетической среды города в будущем.
Самоуправление Смилтенского края высоко ценит заботу жителей о зелёной среде города и подчёркивает, что решения о вырубке деревьев принимаются только после тщательного анализа, с учётом мнения владельцев прилегающих участков и в соответствии с утверждённым проектом. Цель реализации проекта — создать упорядоченный, безопасный и устойчивый городской центр, приятную и привлекательную среду для нынешних и будущих жителей Смилтене.
Пешеходов и участников дорожного движения призывают быть внимательными в зоне строительных работ, следить за актуальными схемами организации движения, а также соблюдать ограждения и барьеры, отделяющие доступные для публики территории от строительных площадок.