49-летняя евроскептик Диана Шошоакэ в 2020 году была избрана в Сенат Румынии, во время пандемии COVID-19 агитировала против карантинных ограничений и вакцинации, а в 2021 году была наказана за разжигание ненависти. Примечательно, что Шошоакэ резко выступает против иммиграции, в то время как семья её отца переселилась в Румынию из Северной Македонии. Ещё более иронично, что дед горячей сторонницы Кремля и Путина воевал в рядах румынской армии в Сталинграде против Красной армии, а её тётю репрессировал коммунистический режим. Российское пропагандистское издание «Спутник» назвало её «политиком года в Румынии 2021».