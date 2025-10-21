Скандальный депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ обещает "сломать Зеленскому ноги". Почему эта дама так взбесилась?
Крайне правый румынский политик и депутат Европейского парламента Диана Шошоакэ пообещала «сломать ноги» президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Что же вызвало такую реакцию Дианы Шошоакэ? Оказывается, она намерена расправиться с Зеленским, если он выступит в румынском парламенте, сообщает Kyiv Post. «Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему сломаю ноги! Не позволим ему осмелиться выступать в моем парламенте», — написала Шошоакэ в своем Facebook.
«Почему я говорю “мой парламент”? Потому что конституция Румынии гласит, что мы, парламентарии, представляем румынский народ — единственных, кто может защищать его суверенитет и независимость. Моя обязанность — защищать свою страну от врагов своего народа».
В 2023 году СМИ писали, что запланированное выступление Зеленского в румынском парламенте было отменено из-за сопротивления пророссийских депутатов, в том числе Шошоакэ, которые называли Зеленского «нацистом».
Сама Шошоакэ в Москве на собрании «друзей России», организованном российской Либерально-демократической партией, в очередной раз заявила, что этнических румын в Украине притесняют, им запрещено говорить на своем языке и быть православными. В своём посте на Facebook она утверждала, что её выступление было воспринято аплодисментами.
49-летняя евроскептик Диана Шошоакэ в 2020 году была избрана в Сенат Румынии, во время пандемии COVID-19 агитировала против карантинных ограничений и вакцинации, а в 2021 году была наказана за разжигание ненависти. Примечательно, что Шошоакэ резко выступает против иммиграции, в то время как семья её отца переселилась в Румынию из Северной Македонии. Ещё более иронично, что дед горячей сторонницы Кремля и Путина воевал в рядах румынской армии в Сталинграде против Красной армии, а её тётю репрессировал коммунистический режим. Российское пропагандистское издание «Спутник» назвало её «политиком года в Румынии 2021».
Она многократно требовала пересмотреть румынско-украинскую границу, чтобы вернуть «исторические румынские территории». В 2023 году она внесла законопроект об аннулировании подписанного в 1997 году договора о добрососедских отношениях между двумя странами. Она называет Украину «искусственным государством», критикует поддержку Украины в войне против российской агрессии и выступает за выход Румынии из НАТО и Европейского союза, которые, по её словам, «втягивают страну в чужие конфликты».
С 2024 года Диана Шошоакэ является депутатом Европейского парламента. В своей первой речи в Европарламенте она заявила, что помощь Украине приведет к «уничтожению Румынии» и призвала прекратить военную помощь Украине. В 2025 году она направила «письмо мира» российскому диктатору Владимиру Путину, призывая вернуть территории, которые, по её утверждению, «незаконно принадлежат Украине».
Служба безопасности Украины в этом году запретила ей въезд в Украину на три года.