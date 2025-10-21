ВИДЕО: в Мадоне потрясены жестокостью людей, выбросивших маленьких котят в мусор
Общество «Друзья животных Мадоны» в этом месяце столкнулось с душераздирающим случаем — в течение одной недели на городской свалке были найдены три брошенных котенка, обреченных бывшими хозяевами на верную смерть.
К счастью, эта история закончилась счастливо: всех малышей удалось спасти, они постепенно поправляются, а у первого найденыша уже появились новые хозяева. Однако если бы не удачное стечение обстоятельств, всё могло закончиться трагически. Ещё страшнее то, что, по оценке ветеринара, котята были выращены в домашних условиях и выброшены, когда подросли.
Первого котёнка нашли 8 октября. «Что вы видите на фото — бытовой мусор или живое существо? Около пяти вечера я получила звонок от управляющего предприятия Madonas namsaimnieks, обслуживающего сортировочную площадку. Там, куда привозят отходы из Резекне. Не сверху, а глубоко внутри что-то стало мяукать — и нашли этого маленького котёнка. Ему около трёх недель, глаза ещё голубые, уже поражены вирусом. Шёрстка чистая, тянется к человеку — скорее всего, выброшен в мусор в Резекне и чудом выжил», — написали активисты, задаваясь вопросом, как вообще могут существовать такие подлецы, которые выбрасывают живое существо в мусор.
Оказалось, могут — уже через два дня был найден следующий котёнок, причём его жизнь буквально висела на волоске: он провёл в мусоре несколько дней, был перемещён трактором, брошен в конвейер, без пищи и воды. «Злость, грусть, бессилие и даже ненависть. Это продолжение предыдущего поста о котёнке, найденном на мусорной площадке Madonas namsaimnieks в среду. Сегодня, немного после полудня, мне снова позвонили — на том же месте нашли ещё одного котёнка. Когда его привезли, стало ясно, что это, вероятно, брат первого. Возраст тот же, глаза так же воспалены, только он гораздо грязнее и слабее, потому что провёл в мусоре больше дней. Сейчас он очень слаб, но мы сделаем всё, что сможем, чтобы его спасти». В комментариях отмечалось, что работники сортировочной станции с момента обнаружения первого котёнка искали остальных, понимая, что в помёте обычно бывает больше одного, но тогда ничего не нашли. Как только нашли второго, сразу позвонили сотруднице общества, чтобы спасти малышей.
После обнаружения второго котёнка в обществе пришли к выводу, что их, скорее всего, выбросил кто-то из местных жителей Мадоны. По оценке ветеринара, котята до того, как их выбросили, были чистыми и ухоженными.
15 октября пришла ещё более шокирующая новость — на том же месте нашли третьего котёнка, очень слабого и раненого. Только благодаря внимательности работников, услышавших его писк, малыша удалось найти и спасти.
Общество выражает благодарность неравнодушным сотрудникам сортировочной станции, жертвователям и людям, ухаживающим за котятами! Надеемся, что подлецы, выбросившие их, будут найдены и наказаны.
Организация призывает стерилизовать кошек, предлагая помощь в этом, чтобы предотвратить подобные случаи. Также зоо-активисты напоминает — брать домашних животных следует только тогда, когда вы действительно способны о них заботиться.