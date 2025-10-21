ВИДЕО: в Мадоне потрясены жестокостью людей, выбросивших маленьких котят в мусор

Оказалось, могут — уже через два дня был найден следующий котёнок, причём его жизнь буквально висела на волоске: он провёл в мусоре несколько дней, был перемещён трактором, брошен в конвейер, без пищи и воды. «Злость, грусть, бессилие и даже ненависть. Это продолжение предыдущего поста о котёнке, найденном на мусорной площадке Madonas namsaimnieks в среду. Сегодня, немного после полудня, мне снова позвонили — на том же месте нашли ещё одного котёнка. Когда его привезли, стало ясно, что это, вероятно, брат первого. Возраст тот же, глаза так же воспалены, только он гораздо грязнее и слабее, потому что провёл в мусоре больше дней. Сейчас он очень слаб, но мы сделаем всё, что сможем, чтобы его спасти». В комментариях отмечалось, что работники сортировочной станции с момента обнаружения первого котёнка искали остальных, понимая, что в помёте обычно бывает больше одного, но тогда ничего не нашли. Как только нашли второго, сразу позвонили сотруднице общества, чтобы спасти малышей.