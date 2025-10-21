Rietumu Banka увеличил залоговые требования к West Kredit до 120 млн евро
Общий объем зарегистрированных залоговых требований Rietumu Banka к компании альтернативного финансирования West Kredit увеличен до 120 миллионов евро.
Rietumu Banka также увеличил кредитную линию West Kredit до 50 миллионов евро. Это позволит значительно расширить кредитование для создания и развития малых и средних предприятий, приобретения и реконструкции недвижимости, реализации проектов возобновляемой энергии и других целей клиентов West Kredit.
Увеличение объема залоговых требований и кредитной линии свидетельствует об активном развитии и потенциале дальнейшего роста компании West Kredit.
Как говорит председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая: "West Kredit является одним из крупнейших и наиболее опытных участников отрасли альтернативного финансирования, развитие которой сегодня для Латвии крайне важно. Это позволяет воплощать в жизнь многие планы и идеи, которые иначе остались бы нереализованными: начинать и развивать свой бизнес, приобретать современное жилье, повышать качество жизни. В государственном масштабе –способствует решению вопросов трудоустройства, потребительского спроса, снижению социальных расходов бюджета, и, в конечном итоге – экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны".
"Являясь одним из лидеров рынка, мы продолжаем расширять свою деятельность и наращивать возможности финансирования клиентов. В последние годы мы внедрили ряд новых услуг для бизнеса, и среди наших клиентов становится все больше стартапов, малых и средних предприятий, перспективных компаний финтех-сектора. Благодаря продуктивному многолетнему сотрудничеству с Rietumu Banka наши клиенты имеют возможность получать крупные долгосрочные кредиты, в том числе с фиксированными ставками, эффективно планировать свою деятельность, развивать новые проекты и выходить на новые рынки", – отмечает Артур Силантьев, член Правления West Kredit.
West Kredit в настоящее время предлагает предприятиям и частным лицам как небольшие, так и более крупные кредиты – на сумму до 500 тысяч евро. В том числе – для девелопмента и реконструкции недвижимости, создания парков солнечных панелей и других "зеленых" проектов, приобретения основных средств, модернизации оборудования. Одной из новейших услуг является факторинг, позволяющий обеспечить равномерный денежный поток предприятия.
Частные лица могут получить ипотечный кредит с фиксированной конкурентоспособной ставкой для приобретения недвижимости и других целей. Клиенты компании могут также воспользоваться услугами рефинансирования и объединения кредитов для более эффективного управления своими финансами.
В ближайших планах West Kredit – окончание строительства и открытие собственного нового современного главного офиса для клиентов в центре Риги.