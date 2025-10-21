Rietumu Banka увеличил залоговые требования к West Kredit до 120 млн евро

Как говорит председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая: "West Kredit является одним из крупнейших и наиболее опытных участников отрасли альтернативного финансирования, развитие которой сегодня для Латвии крайне важно. Это позволяет воплощать в жизнь многие планы и идеи, которые иначе остались бы нереализованными: начинать и развивать свой бизнес, приобретать современное жилье, повышать качество жизни. В государственном масштабе –способствует решению вопросов трудоустройства, потребительского спроса, снижению социальных расходов бюджета, и, в конечном итоге – экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны".