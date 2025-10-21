Back in the USSR: чиновники хотят ограничить свободу латвийцев при строительстве домов

С 2026 года латвийцам больше не разрешат своими силами строить частные дома, если их площадь превышает 200 квадратных метров. Об этом сообщает "LTV Ziņu dienests". Решение, предложенное Министерством экономики, обосновывается борьбой с теневой экономикой. По данным министерства, при строительстве крупных домов в 98% случаев используется нелегально оплачиваемая рабочая сила.