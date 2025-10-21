Back in the USSR: чиновники хотят ограничить свободу латвийцев при строительстве домов
С 2026 года в Латвии запретят самостоятельно строить дома площадью более 200 м². Власти объясняют меру борьбой с теневой экономикой, но общество реагирует резко — от иронии до открытого протеста.
С 2026 года латвийцам больше не разрешат своими силами строить частные дома, если их площадь превышает 200 квадратных метров. Об этом сообщает "LTV Ziņu dienests". Решение, предложенное Министерством экономики, обосновывается борьбой с теневой экономикой. По данным министерства, при строительстве крупных домов в 98% случаев используется нелегально оплачиваемая рабочая сила.
Новая регуляция предусматривает, что при возведении домов площадью свыше 200 м² будет обязательным участие лицензированных строителей. Это, по замыслу чиновников, должно обеспечить уплату налогов и повысить безопасность строительства.
Строительные ассоциации поддерживают инициативу, однако в обществе она вызвала бурю негодования. В репортаже LTV подчеркивается важность более строгого контроля, но пользователи социальных сетей реагируют резко и иронично. Некоторые уже сравнивает происходящее с советскими временами.
- «Вступают в силу правила Латвийской ССР»
- «Определили площадь, с которой начинается интерес строительного картеля».
- «А как это будут контролировать? Как в советское время — добровольной комсомольской гвардией, или создадут новое надзорное учреждение?»
- «Что дальше — разрешённые шесть соток на семью? Пахнет бoльшевизмом!»
- «Рад очередной глупости! Чем больше идиотских решений, тем скорее рухнет эта башня! Вперёд, товарищи, больше инициативы!»
По статистике, большинство новых домов в Латвии и так не превышают 200 квадратных метров, поэтому прямое влияние нового закона может быть ограниченным. Однако эксперты предупреждают: многие начнут «дробить» проекты, чтобы обойти ограничения, что только усилит теневую экономику — вопреки заявленным целям министерства.