"Дочь миллионера будет учить нас рожать!" Соцсети возмущены заявлением о том, что рождение детей - это обязанность каждой женщины

Одна из женщин в сети Threads также не скрыла своего негодования: «Может, она просто заткнётся? Ни одна женщина не обязана рожать — мы ничего не должны государству. Сокращение населения — закономерный результат решений правительства. Ни один мужчина, даже если он муж женщины, не имеет права распоряжаться её телом и, соответственно, плодом. Пожалуйста, извлеките двухнедельный эмбрион и сами его кормите и воспитывайте, как вам нравится. Похоже, скоро у эмбриона будет больше прав, чем у женщин. Это возмутительно!»