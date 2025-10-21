"Дочь миллионера будет учить нас рожать!" Соцсети возмущены заявлением о том, что рождение детей - это обязанность каждой женщины
Настоящую бурю в соцсетях вызвило мнение публицистки Агнесы Ирбе, заявившей, что рождение потомства — это обязанность каждой женщины в Латвии.
В интервью программе «Zilonis studijā» на телеканале TV3 она сказала: «В целом это обязанность, и именно так к этому нужно относиться. Есть исключения, но для подавляющего большинства людей это долг — перед своим родом, перед родителями и предками».
Высказывание дочери бывшего премьер-министра Латвии Мариса Гайлиса вызвало волну возмущения. Один из пользователей соцсетей резко заметил: «Снова миллионеры будут учить нас рожать!» Другой комментатор подчеркнул, что, прежде чем говорить о рождаемости, нужно обеспечить людям нормальные зарплаты.
Atkal miljonāri māca dzemdēt. https://t.co/Lbg9Xk2V6s— Agris Volkovs (@agrisvolkovs) October 18, 2025
Одна из женщин в сети Threads также не скрыла своего негодования: «Может, она просто заткнётся? Ни одна женщина не обязана рожать — мы ничего не должны государству. Сокращение населения — закономерный результат решений правительства. Ни один мужчина, даже если он муж женщины, не имеет права распоряжаться её телом и, соответственно, плодом. Пожалуйста, извлеките двухнедельный эмбрион и сами его кормите и воспитывайте, как вам нравится. Похоже, скоро у эмбриона будет больше прав, чем у женщин. Это возмутительно!»
Однако нашлись и противоположные мнения: «В старости мы все будем зависеть от чьих-то детей. С точки зрения общества, дети необходимы для его выживания. Без детей пенсия и деньги теряют смысл. Пока существует социальный контракт, по которому дети есть у всех или почти у всех, всё работает. Но этот контракт разрушен — теперь модно жить для себя. Поэтому государству нужно ввести механизм компенсации расходов на детей. Почему мои дети должны содержать других?»
Ранее сообщалось, что в Латвии резко сократилось количество новорождённых — за первые восемь месяцев этого года зарегистрировано 7837 младенцев, что на 11,3% (примерно на тысячу) меньше, чем за тот же период 2024 года, по данным Центрального статистического управления.
По предварительным данным, на 1 сентября 2025 года численность населения Латвии составила 1,829 миллиона человек.