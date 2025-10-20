ФОТО: SEP проектирует современную базу Государственной пожарно-спасательной службы в Кенгарагсе

Архитектура нового комплекса проста и функциональна, но при этом несёт чёткие отсылки к идентичности VUGD. На фасаде здания, выходящем на улицу Кенгарага, предусмотрен декоративный элемент над воротами депо с надписью «112» — универсальный номер экстренной помощи, служащий символом общественной безопасности и готовности. Как отмечает руководитель проекта SEP Ребека Эва Алксне, важнейшей задачей было найти баланс между функциональностью и эмоциональным присутствием: «Наша цель — создать здание, которое не только отвечает оперативным требованиям VUGD, но и воплощает ощущение безопасности и готовности. Каждый архитектурный элемент — от многоуровневых решений до восстановления башни — продуман с учётом повседневной работы пожарных. Мы неоднократно встречались с сотрудниками службы, чтобы понять их потребности и распорядок до мельчайших деталей, что позволило оптимально спроектировать помещения, их расположение и оснащение».

Существующая историческая башня будет сохранена и отреставрирована — она сохранит функцию сушки пожарных рукавов и станет визуальным связующим элементом между корпусами.