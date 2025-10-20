ФОТО: SEP проектирует современную базу Государственной пожарно-спасательной службы в Кенгарагсе
Архитектурное бюро SEP разрабатывает строительный проект комплекса пожарной, логистической и ремонтной базы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) по адресу Рига, ул. Кенгарага 3-1. Общая площадь проекта, включая как реконструкцию, так и новое строительство, составляет 6992,46 м², дополнительно предусмотрен навес для легкой служебной техники площадью 265 м².
Кенгарагс станет одним из самых современных и технологически оснащённых центров VUGD в Латвии — местом, где объединены оперативное реагирование, техническая поддержка, обучение и помещения для персонала.
Новая жизнь существующего комплекса
На участке находятся существующие двух- и пятиэтажные здания, ранее использовавшиеся для различных функций — учебного колледжа VUGD, офисов и депо. В рамках проекта здания получат новое функциональное распределение. В двух- и пятиэтажных корпусах разместятся рабочие помещения управления технической службы VUGD, склады и ремонтные мастерские, а на верхних этажах пятиэтажного здания будет оборудовано служебное общежитие для сотрудников. Такое решение позволит обеспечить полную инфраструктуру службы в одном месте — от оперативной работы до отдыха персонала.
Новая постройка — современный технический центр и депо
Новое здание станет центральной частью проекта — полностью новой конструкцией, адаптированной к потребностям VUGD. Здесь разместятся как участок ремонта автотранспорта различного размера, так и оперативное депо с быстрым доступом к вызовам.
В новом корпусе предусмотрен большой ремонтный блок, где можно будет проводить полный технический уход за машинами — от замены шин и сварочных работ до кузовного ремонта и покраски. В здании будут ремонтные ямы, тельферы и даже люк размером 3x6 метров для проверки автолестниц. Отдельные помещения будут предназначены для обслуживания спасательных лодок, включая очистку и ремонт оборудования — таким образом депо сможет полноценно обслуживать все виды транспорта VUGD, включая водную технику.
Архитектура с символическим смыслом
Архитектура нового комплекса проста и функциональна, но при этом несёт чёткие отсылки к идентичности VUGD. На фасаде здания, выходящем на улицу Кенгарага, предусмотрен декоративный элемент над воротами депо с надписью «112» — универсальный номер экстренной помощи, служащий символом общественной безопасности и готовности. Как отмечает руководитель проекта SEP Ребека Эва Алксне, важнейшей задачей было найти баланс между функциональностью и эмоциональным присутствием: «Наша цель — создать здание, которое не только отвечает оперативным требованиям VUGD, но и воплощает ощущение безопасности и готовности. Каждый архитектурный элемент — от многоуровневых решений до восстановления башни — продуман с учётом повседневной работы пожарных. Мы неоднократно встречались с сотрудниками службы, чтобы понять их потребности и распорядок до мельчайших деталей, что позволило оптимально спроектировать помещения, их расположение и оснащение».
Существующая историческая башня будет сохранена и отреставрирована — она сохранит функцию сушки пожарных рукавов и станет визуальным связующим элементом между корпусами.
Проектные вызовы и технические решения
Одной из главных проектных задач стала интеграция зданий, находящихся на разных уровнях. Эта проблема решена с помощью пандусов, лестниц и спусковой трубы, обеспечивающих непрерывное оперативное движение без задержек.
Общая планировка территории предусматривает как представительский двор с главным входом и гаражами, так и внутренний двор для сотрудников с зонами отдыха и спортивным инвентарём для тренировок. Между корпусами предусмотрено покрытие из резины, которое обеспечивает как безопасное движение, так и естественное освещение рабочих помещений.Коммерческий директор SEP Олег Уманский подчёркивает, что проект требует не только технической точности, но и системного мышления: «Этот проект — о том, как из существующей инфраструктуры создать единую, эффективную и современную систему. Работа с таким объектом требует глубокого понимания нужд службы — от логики движения транспорта до комфорта человека. Мы гордимся возможностью быть частью проекта, укрепляющего инфраструктуру безопасности страны».
Экологические и инженерные аспекты
Особое внимание уделено интеграции в окружающую среду и сохранению зелёных насаждений. Команда SEP провела обследование и оценку деревьев, чтобы обеспечить максимально щадящий процесс строительства и сохранение существующих зелёных зон.Проект также предусматривает полную реконструкцию инженерных сетей — новые теплотрассы, электроснабжение, водопровод и канализацию, что обеспечит эффективную и безопасную работу комплекса в долгосрочной перспективе.
Видение заказчика — функциональность и готовность
Как отмечает руководитель проекта Государственного агентства обеспечения Яна Милтыня, цель проекта — создать среду, позволяющую VUGD полноценно выполнять свои функции: «Чтобы обеспечить готовность службы реагировать на пожары, спасательные работы и дорожные происшествия, необходимо поддерживать инфраструктуру и транспорт в постоянной готовности. Новая база в Кенгарагсе именно это и обеспечит — объединит оперативное депо, ремонтные мастерские и логистику в одном месте, позволяя службе работать быстрее и эффективнее».
Устойчивые инвестиции в инфраструктуру национальной безопасности
Новый комплекс VUGD в Кенгарагсе демонстрирует способность государства и архитекторов мыслить стратегически и долгосрочно — не только о здании, но и о системе, обеспечивающей безопасность людей. Этот проект станет важным шагом в модернизации инфраструктуры пожарной и спасательной службы Латвии, сочетая функциональность, эффективность и архитектурную ясность. «Подобные проекты важны не только с точки зрения строительства, но и как подтверждение общественного доверия. Когда у пожарных есть безопасная и функциональная среда, они могут ещё лучше заботиться о нашей безопасности», — добавляет Олег Уманский.
О компании SEP
SEP — крупнейшее архитектурное бюро в странах Балтии, объединяющее более 70 архитекторов, инженеров, проектировщиков и BIM-специалистов. Компания специализируется на проектировании сложных и технологически насыщенных объектов — от промышленных и энергетических зданий до биогазовых установок, гражданских и общественных проектов. С 2025 года SEP дополнено строительной компанией SEP Construction, что позволяет объединить проектирование и строительство в едином, эффективном процессе.