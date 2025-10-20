Шведы перепродают "латвийское золото": связанная с IKEA компания купит леса в Латвии и Эстонии за 720 млн евро
Компания, связанная с IKEA, готова купить у шведской ассоциации лесовладельцев 153 000 гектаров земли в Латвии и Эстонии за 720 миллионов евро. Сделка требует одобрения регуляторов обеих стран.
Шведская ассоциация лесовладельцев Sodra продаст 153 000 гектаров земли в Балтии за 720 миллионов евро компании Ingka Investments, связанной с IKEA, сообщили агентству LETA в Ingka Investments. Продажа охватывает 135 000 гектаров в Латвии и 18 000 гектаров в Эстонии. Около 89% этих земель составляют леса.
Сделка должна быть одобрена соответствующими надзорными органами в Латвии и Эстонии.
Ingka Investments планирует наладить долгосрочное сотрудничество с балтийскими деревообрабатывающими предприятиями и производителями плит, способствуя развитию местной деревообработки в регионе, созданию квалифицированных рабочих мест и укреплению местного опыта, поясняют в компании.
Президент и исполнительный директор Sodra Лотта Лиро отметила, что эта сделка позволит Sodra сосредоточиться на повышении ценности лесов, входящих в её состав, тем самым укрепляя свою долгосрочную конкурентоспособность.
В свою очередь, генеральный директор Ingka Investments Петер Ван дер Пул сказал, что эти инвестиции в лесное хозяйство стран Балтии являются примером долгосрочных инвестиций. "В интересах компании управлять лесами в долгосрочной перспективе, поддерживая и улучшая их состояние, обеспечивая при этом доступность этого возобновляемого ресурса для производства мебели и других нужд", - подчеркивает он.
Никс Шаува, руководитель латвийской лесохозяйственной компании Ingka Investments, добавляет, что благодаря этой сделке Ingka Investments станет крупнейшим частным усправляющим лесами в Латвии. "До сих пор мы тесно сотрудничали с местными деревообрабатывающими компаниями и поставщиками лесохозяйственных услуг. Мы обязательно расширим это сотрудничество, развивая местное лесоуправление и переработку древесины на месте в Латвии", - говорит он.
Представители компании сообщают, что оборот ООО "Ingka Investments Latvia" в 2025 финансовом году составил 11,9 млн евро. В течение года компания высадила более 2,5 млн саженцев, что в совокупности с естественным возобновлением обеспечило общий чистый прирост леса более чем на 250 000 кубометров. 21% лесов, принадлежащих Ingka Investments в Латвии, управляется с особым вниманием к охране природы и охране окружающей среды, в том числе почти 3000 гектаров, где коммерческая деятельность полностью исключена.
Ранее в этом году Ingka Investments выделила 16 000 гектаров, или около 15% латвийских лесов компании, для масштабного исследования, которое реализуют Европейский институт леса и организация Preferred by Nature. В рамках проекта тестируются новые, более экологичные методы лесного хозяйства, снижающие воздействие на биоразнообразие. Цель проекта - внедрить новые и проверенные методы лесного хозяйства во всех лесах Ingka Investments.
Параллельно с этим совместно с Латвийским государственным лесным институтом Silava проводится исследование технологий сохранения биоразнообразия в традиционном коммерческом гемибореальном лесопользовании, а также изучается, какие методы лесного хозяйства наиболее эффективно обеспечивают сохранение природного разнообразия.
Большинство лесных участков, выставленных на продажу компанией Sodra, в 2018 году были куплены за 324 миллиона евро.
Ingka Investments ранее владела 110 000 гектаров земли в Латвии. Ingka Investments является инвестиционным подразделением Ingka Group, крупнейшего оператора магазинов IKEA, и управляет в общей сложности более чем 331 500 гектарами лесных угодий. Группа компаний работает в 31 стране, на ее долю приходится около 90% общего розничного оборота ИКЕА. Группа принадлежит благотворительному фонду.