Шведы перепродают "латвийское золото": связанная с IKEA компания купит леса в Латвии и Эстонии за 720 млн евро

Представители компании сообщают, что оборот ООО "Ingka Investments Latvia" в 2025 финансовом году составил 11,9 млн евро. В течение года компания высадила более 2,5 млн саженцев, что в совокупности с естественным возобновлением обеспечило общий чистый прирост леса более чем на 250 000 кубометров. 21% лесов, принадлежащих Ingka Investments в Латвии, управляется с особым вниманием к охране природы и охране окружающей среды, в том числе почти 3000 гектаров, где коммерческая деятельность полностью исключена.