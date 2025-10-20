Глава группы по борьбе с бюрократией Янис Эндзиньш: можно сэкономить астрономические суммы, но политики осторожничают
В то время как государственный долг приближается к критической отметке, у Латвии есть возможность сэкономить астрономические суммы, однако политики выбирают более лёгкий путь, заявил глава рабочей группы по сокращению бюрократии в Латвии и председатель Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш в эфире программы "900 sekundes".
Оценивая проект государственного бюджета на 2026 год, Янис Эндзиньш, который недавно возглавил рабочую группу по сокращению бюрократии в Латвии, отметил, что расходы на оборону покрываются за счёт заимствований, что в будущем приведёт к значительным процентным выплатам. «Политики идут по самому простому пути. Мы вместе с Конфедерацией работодателей и Советом иностранных инвесторов призывали искать источники экономии, чтобы направить средства на покрытие оборонных расходов. Да, это сложный процесс, но его нужно пройти», — подчеркнул Эндзиньш.
Он поддержал позицию Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), призывая правительство искать избыточные расходы. Одним из направлений возможной экономии он назвал государственные закупки. По оценкам Министерства финансов, на этом можно было бы сэкономить около 4% от планируемых затрат.
«Объём госзакупок в этом году составляет примерно 5,4 миллиарда евро. Даже 4% — это внушительная сумма, более 200 миллионов евро. Но в проекте бюджета на следующий и последующие два года этой суммы нет», — отметил Эндзиньш.
Он также указал, что расчёты Министерства финансов являются чрезмерно осторожными: в других документах этого же ведомства говорится, что при проведении реформ можно сэкономить от 7% до 35% расходов, что означает совершенно иные масштабы экономии. «Мы остановились на 4%, и даже они не отражены в бюджете. Это так называемое “фискальное пространство”, которое можно использовать, например, для снижения дефицита», — пояснил глава LTRK.
По его словам, уровень государственного долга уже приближается к зоне, где он станет критическим бременем для страны, что вызывает серьёзное беспокойство у предпринимательского сообщества.