Глава группы по борьбе с бюрократией Янис Эндзиньш: можно сэкономить астрономические суммы, но политики осторожничают

Оценивая проект государственного бюджета на 2026 год, Янис Эндзиньш, который недавно возглавил рабочую группу по сокращению бюрократии в Латвии, отметил, что расходы на оборону покрываются за счёт заимствований, что в будущем приведёт к значительным процентным выплатам. «Политики идут по самому простому пути. Мы вместе с Конфедерацией работодателей и Советом иностранных инвесторов призывали искать источники экономии, чтобы направить средства на покрытие оборонных расходов. Да, это сложный процесс, но его нужно пройти», — подчеркнул Эндзиньш.