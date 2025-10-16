Новый глава группы по борьбе с бюрократией назвал место, где ее точно нет
Рабочую группу по сокращению бюрократии в Латвии возглавил Янис Эндзиньш, председатель Торгово-промышленной палаты. Он обещает реальные перемены и опору на мнение предпринимателей, чтобы бюрократия перестала быть топ-проблемой страны.
В конце марта в Латвии была создана рабочая группа по сокращению бюрократии и административного бремени — в нее вошли представители госуправления, предпринимателей и неправительственных организаций, в том числе Латвийской конфедерации работодателей и Латвийской торгово-промышленной палаты. 22 апреля Кабинет Министров утвердил план первоочередных мер, предложенный этой группой — он включал 21 предложение. На сегодня уже сделаны первые шаги — упрощены процедуры строительства, создан так называемый зелёный коридор для крупных инвестиционных проектов, сообщает LSM+.
По словам Яниса Эндзиньша, цель рабочей группы — «чтобы уже через год общество почувствовало существенное улучшение ситуации, а предприниматели перестали включать бюрократию в топ-3 главных проблем Латвии». Эндзиньш считает, что сделать нашу страну в вопросах борьбы с бюрократией лидером во всей Балтии — вполне реально. Пока же, по его словам, бюрократии у нас слишком много. «Бюрократия у нас повсюду. Легче сказать, где ее нет. Один из немногих положительных примеров — Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), где с бюрократией научились хорошо бороться. Например, зарегистрировать машину там теперь можно очень быстро и легко».
В своей работе группа по борьбе с бюрократией будет опираться на мнение представителей бизнеса: «Мы собираемся провести опрос предпринимателей о том, какие институции создают им больше всего проблем, и именно там будет осуществлен аудит и проведены какие-то изменения».
Хотя группа имеет только рекомендательные полномочия, Эндзиньш надеется, что ее рекомендации приведут к изменению некоторых законов. «Нам нужны существенные изменения. Если ничего не будет продвигаться, я с этой должности уйду», — говорит он.