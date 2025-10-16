Новый глава группы по борьбе с бюрократией назвал место, где ее точно нет

По словам Яниса Эндзиньша, цель рабочей группы — «чтобы уже через год общество почувствовало существенное улучшение ситуации, а предприниматели перестали включать бюрократию в топ-3 главных проблем Латвии». Эндзиньш считает, что сделать нашу страну в вопросах борьбы с бюрократией лидером во всей Балтии — вполне реально. Пока же, по его словам, бюрократии у нас слишком много. «Бюрократия у нас повсюду. Легче сказать, где ее нет. Один из немногих положительных примеров — Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), где с бюрократией научились хорошо бороться. Например, зарегистрировать машину там теперь можно очень быстро и легко».