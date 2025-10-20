Грузовой лайнер частично ушел под воду: авиакатастрофа в Гонконге унесла две жизни
Рано утром в понедельник в международном аэропорту Гонконга грузовой самолёт Boeing 747-400 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и упал в море. В результате трагедии погибли два сотрудника наземных служб.
Грузовой самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и упал в море при посадке в международном аэропорту Гонконга рано утром в понедельник. В результате инцидента погибли два сотрудника наземных служб. Происшествие произошло около 3:50 утра по местному времени, на северной полосе аэропорта — одной из самых загруженных грузовых трасс в мире.
Самолёт, участвовавший в аварии, — Boeing 747-400 грузовой модификации, выполнявший рейс Emirates EK9788, но эксплуатировавшийся турецкой авиакомпанией ACT Airlines по договору мокрого лизинга. Лайнер прибыл из аэропорта Аль-Мактум (Дубай) и в момент аварии не перевозил груз. После приземления самолёт сошёл с полосы, пробил ограждение и частично погрузился в воду у морской дамбы, прилегающей к аэропорту.
На фотографиях с места происшествия видно, что самолёт частично ушёл под воду, нос и хвостовая часть отделились, а надувные трапы были приведены в действие. Четыре члена экипажа, находившиеся на борту, были оперативно спасены пожарно-спасательной службой Гонконга и доставлены в больницу — их жизни ничего не угрожает.
Трагедия произошла, когда самолёт врезался в патрульный автомобиль службы безопасности, двигавшийся вдоль ограждения северной полосы. От удара машину отбросило в море. В результате погибли два сотрудника охраны — 41-летний водитель с 12-летним стажем и 30-летний охранник с семилетним стажем работы. Один мужчина скончался на месте, второй — по дороге в больницу.
Исполнительный директор по операциям аэропорта Стивен Ю выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал полную поддержку со стороны администрации аэропорта.
После аварии северная взлётно-посадочная полоса была временно закрыта, однако южная и центральная продолжили работу. Власти заявили, что погодные условия и состояние полосы на момент посадки были нормальными и соответствовали всем требованиям безопасности. В спасательной операции участвовали вертолёты.
Департамент гражданской авиации Гонконга подтвердил, что самолёт сошёл с полосы после приземления и упал в море. Начато расследование, ведомство по расследованию авиационных происшествий ищет бортовые самописцы (“чёрные ящики”), чтобы установить причины катастрофы. Следствие изучит техническое состояние самолёта, действия экипажа и погодные факторы.