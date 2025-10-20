Грузовой лайнер частично ушел под воду: авиакатастрофа в Гонконге унесла две жизни

Грузовой самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и упал в море при посадке в международном аэропорту Гонконга рано утром в понедельник. В результате инцидента погибли два сотрудника наземных служб. Происшествие произошло около 3:50 утра по местному времени, на северной полосе аэропорта — одной из самых загруженных грузовых трасс в мире.