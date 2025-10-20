Госконтроль раскрыл возможное мошенничество в Резекненском техникуме - похищено не менее 54 000 евро

Также было несколько случаев, когда один и тот же счет был оплачен дважды - один раз на счета, указанные в счетах и договорах об услугах, а второй раз на другой счет, принадлежность которого Государственному контролю неизвестна. Например, счет на 355 евро для соответствующей компании сначала был оплачен на счет, указанный в договоре, а через десять дней тот же платеж был снова переведен на другой счет. В целом в период с 2019 по 2025 год на эти три счета было перечислено почти 54 000 евро.