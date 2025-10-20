Электронные направления станут удобнее: Минздрав за 127 000 евро хочет улучшить систему e-veselība
Министерство здравоохранения просит выделить 127 000 евро Национальной службе здравоохранения (NVD) на совершенствование и поддержку функции электронных направлений в системе E-veselība, говорится в проекте распоряжения министерства.
Цель усовершенствования системы — оцифровать процесс выдачи направлений и записи пациентов, сократив административную нагрузку на врачей, количество дублирующих направлений и долю неявок на приём, поясняется в проекте.
Планируется обеспечить переход от нынешнего решения EREF к единой системе электронных направлений, провести миграцию данных, структурную интеграцию, а также расширить функции портала для врачей — в частности, улучшить поиск и внедрить форму электронного направления на портале для жителей.
В этом году дополнительно требуется 85 000 евро на переходные работы и ещё 42 000 евро — на техническое обслуживание системы.
С 2027 года ежегодные расходы на обслуживание составят около 85 000 евро. В следующем году NVD покроет эти расходы из собственных базовых средств.
На разработку общей системы электронных направлений ранее уже было выделено 797 609 евро.
Как сообщалось ранее, с этого года функции администратора системы E-veselība перешли к SIA Latvijas Digitālās veselības centrs. Центр отвечает за цифровизацию здравоохранения, разработку и поддержку цифровых медицинских услуг, а также за работу ИКТ-инфраструктуры сектора здравоохранения.
Постепенно, до 2027 года, планируется также реорганизация технического обслуживания других государственных информационных систем и баз данных, находящихся в ведении Министерства здравоохранения.