Электронные направления станут удобнее: Минздрав за 127 000 евро хочет улучшить систему e-veselība

Как сообщалось ранее, с этого года функции администратора системы E-veselība перешли к SIA Latvijas Digitālās veselības centrs. Центр отвечает за цифровизацию здравоохранения, разработку и поддержку цифровых медицинских услуг, а также за работу ИКТ-инфраструктуры сектора здравоохранения.