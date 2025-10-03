Мужчины в Латвии умирают слишком рано: как здоровье латвийцев отражается на экономике страны

Следует также отметить, что общие прямые и косвенные расходы, связанные с употреблением алкоголя, рассчитанные в исследовании Министерства здравоохранения за 2023 год, оцениваются в 1,3-1,8% ВВП Латвии. Кроме того, плохое здоровье - один из факторов, препятствующих трудоустройству мужчин среднего возраста. Конечно, это не единственная проблема, на неё также влияют устаревшее образование и недостаточный уровень цифровых навыков. Инвестировать в образование можно, но тогда возникает вопрос: будет ли отдача от новых знаний, если люди не здоровы? С одной стороны, учитывая демографические проблемы в Латвии, пенсионный возраст можно было бы повысить. С другой стороны, повышение пенсионного возраста не является панацеей, если трудоустройству мешают проблемы со здоровьем.