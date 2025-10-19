Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - предупреждают о разрушительных последствиях для человечества

Учёный подчёркивает, что массовая гибель птиц имеет несколько причин — утрату естественных мест обитаний, изменение климата, использование пестицидов и антропогенные факторы (например, урбанизацию). Связь между поведением птиц и изменением климата чрезвычайно тесна. Повышение глобальной температуры уже изменило ритм времён года, заставляя птиц в некоторых регионах начинать гнездование раньше или позже обычного. Из-за этого они нередко прибывают в места кормёжки, когда пища там ещё недоступна. В результате птицы страдают от голода, им становится сложнее находить партнёров и пищу, что ведёт к стремительному сокращению популяций — всё меньше птиц способны пережить зиму. Эти изменения уже негативно повлияли на несколько видов.

Показательно, что люди, подкармливающие птиц, могут только усугубить ситуацию: такая практика снижает у птиц мотивацию улетать и привлекает хищников, которые нападают на оставшихся.