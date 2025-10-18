Латвийцы устали ждать перемен: почему каждый третий зол на правительство?
фото: Скриншот видео
Лектор Латвийского университета Инга Латковска.
Мнение

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Латвии растёт недоверие к власти: почти 40% жителей чувствуют себя пессимистично, а треть — открыто злятся на правительство. По словам лектора Латвийского университета Инги Латковски, негативное отношение к власти в стране имеет глубокие исторические корни и напрямую связано с социальным самочувствием людей.

В программе TV24 «Preses klubs» обсудили последние данные опросов: 39% жителей Латвии чувствуют себя пессимистично, а 34% злятся на правительство и его работу. Лектор Латвийского университета Инга Латковска признала, что такие результаты её совсем не удивляют.

«Исторически в Латвии всегда существовало очень негативное отношение к правительству, и я верю, что такая позиция не является безосновательной», — отметила она.

По словам Латковски, последние события в правительстве и Сейме также не способствуют доверию и оптимизму, поэтому общественные настроения вполне понятны. Она объяснила, что многочисленные исследования показывают: социально-экономическое положение человека напрямую влияет на то, как он воспринимает власть.

«Мы склонны винить других — правительство, чиновников, систему — и говорить: “Мне это положено, но власть мне не даёт”», — пояснила эксперт.

Латковска считает, что настроения в обществе и социальная ситуация тесно взаимосвязаны, и именно в этом кроется причина того, почему уровень пессимизма в стране сейчас настолько высок.

