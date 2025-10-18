Латвийцы устали ждать перемен: почему каждый третий зол на правительство?

По словам Латковски, последние события в правительстве и Сейме также не способствуют доверию и оптимизму, поэтому общественные настроения вполне понятны. Она объяснила, что многочисленные исследования показывают: социально-экономическое положение человека напрямую влияет на то, как он воспринимает власть.