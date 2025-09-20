"Коричневая масса" к ней не липнет: Гулбис сравнил Силиню с Кариньшем и объяснил, почему она выходит сухой из воды
Марис Гулбис в программе «Preses klubs» на телеканале TV24 выразил мнение, что премьер-министру Эвике Силине удается избегать негативных последствий скандалов. По его словам, это может быть связано с её имиджем и тем, что она женщина.
«В истории с Силиней эта “коричневая масса”, которая и пахнет, и воняет, к ней не прилипает. Она действительно проходит через все ситуации — с airBaltic, с Rail Baltica, с борьбой с коррупцией, с сокращением числа чиновников — к ней ничего не прилипает», — считает Гулбис.
Он также отметил, что бывшему премьер-министру Кришьянису Кариньшу подобные проблемы «прилипали». Гулбис предположил, что Силине удаётся «выйти сухой из воды» именно потому, что она женщина. «Одну вещь она сделала хорошо — она фактически смешала воду с маслом, и всё держится вместе. Если мы посмотрим на "Прогрессивных" и Союз зелёных и крестьян, там такая смесь, и всё это держится», — заявил Гулбис, упомянув о коалиции.
По мнению Гулбиса, на Западе Силиню считают «симпатичной женщиной», что, по его словам, помогает ей одерживать «небольшие победы».