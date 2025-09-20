"Коричневая масса" к ней не липнет: Гулбис сравнил Силиню с Кариньшем и объяснил, почему она выходит сухой из воды

Он также отметил, что бывшему премьер-министру Кришьянису Кариньшу подобные проблемы «прилипали». Гулбис предположил, что Силине удаётся «выйти сухой из воды» именно потому, что она женщина. «Одну вещь она сделала хорошо — она фактически смешала воду с маслом, и всё держится вместе. Если мы посмотрим на "Прогрессивных" и Союз зелёных и крестьян, там такая смесь, и всё это держится», — заявил Гулбис, упомянув о коалиции.