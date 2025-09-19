Силиня придумала, как в Латвии сократить число министерств

По мнению Силини, в Латвии система слишком закостенела, поэтому так трудно менять политику. "Там [в министерствах] люди работают по несколько десятилетий и все это время проводят одну и ту же политику", - отметила премьер. В качестве примера она привела создание Министерства климата и энергетики, так как актуальной стала тема альтернативной энергии и энергетических ресурсов. В свою очередь Министерство внутренних дел, по мнению Силини, должно заниматься также вопросами самоуправлений, как это происходит в Литве.