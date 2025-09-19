Силиня придумала, как в Латвии сократить число министерств
В Латвии следовало бы ввести систему, когда министерства формируются в соответствии с актуальными задачами, а не работают в неизменном составе, считает премьер-министр Эвика Силиня.
В интервью журналу "Sestdiena" она отметила, что после следующих выборов в Сейм или еще до них следует рассмотреть этот вопрос, чтобы в Латвии была система, похожая на систему в Европейской комиссии, когда "министерства - это ротирующиеся организмы, которые формируются в зависимости от актуальных задач в конкретный момент".
"Глава правительства формирует свой кабинет, и в зависимости от того, какой вопрос актуален, создается соответствующее министерство", - подчеркнула премьер.
По мнению Силини, в Латвии система слишком закостенела, поэтому так трудно менять политику. "Там [в министерствах] люди работают по несколько десятилетий и все это время проводят одну и ту же политику", - отметила премьер. В качестве примера она привела создание Министерства климата и энергетики, так как актуальной стала тема альтернативной энергии и энергетических ресурсов. В свою очередь Министерство внутренних дел, по мнению Силини, должно заниматься также вопросами самоуправлений, как это происходит в Литве.
"Такая гибкость очень необходима", - сказала премьер, подчеркнув, что подобная система позволила бы сократить и число министерств.