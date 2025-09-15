Политолог: "Партию Эвики Силини взяли в заложники!"

Оценивая заявления министра экономики Виктора Валайниса о том, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) не видит возможности продвигать проект бюджета на следующий год, так как коалиция не смогла достичь удовлетворительных решений по вопросу снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые продукты питания и содержания небольших сельских школ, политолог напомнила, что в начале переговоров по бюджету на следующий год и "Прогрессивные" заявили, что не должно быть значительного сокращения финансирования культуры и транспорта.