Новый договор затронет тысячи квартир в Риге: что ждет клиентов Rīgas namu pārvaldnieks с января

Во время прямого эфира член правления предприятия Мартиньш Паурс признал, что вопросов от жителей поступило очень много, и обещал, что на все из них будет дан ответ на сайте компании. Рижане спрашивали, что произойдёт, если дом не подпишет договор с Rīgas namu pārvaldnieks. По словам Паурса, в этом случае ничего не изменится — сотрудничество продолжится, так как если не будет создано товарищество и не найден другой управляющий, есть риск остаться без отопления и воды.