Новый договор затронет тысячи квартир в Риге: что ждет клиентов Rīgas namu pārvaldnieks с января
Новый договор с муниципальным предприятием Rīgas namu pārvaldnieks вызвал среди рижан множество вопросов, а также недовольство и критику. В пятницу компания объясняла детали соглашения в онлайн-трансляции, где отвечала на вопросы жителей. Некоторые депутаты Рижской думы ранее отмечали, что предложенные договоры менее выгодны, чем существующие условия.
Если у многоквартирного дома уже заключён действующий договор с Rīgas namu pārvaldnieks, новый подписывать не нужно. Однако выяснилось, что из 3400 домов договоры есть лишь у небольшой части, а около 3000 домов управлялись напрямую муниципалитетом, который поручал это своему предприятию. С января такая схема станет невозможной: в силу вступает новый Закон о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, и теперь собственники квартир должны самостоятельно выбрать форму управления, сообщает LSM.lv. Они могут:
- заключить договор с нынешним управляющим;
- создать товарищество и управлять домом самостоятельно;
- выбрать другого администратора.
Во время прямого эфира член правления предприятия Мартиньш Паурс признал, что вопросов от жителей поступило очень много, и обещал, что на все из них будет дан ответ на сайте компании. Рижане спрашивали, что произойдёт, если дом не подпишет договор с Rīgas namu pārvaldnieks. По словам Паурса, в этом случае ничего не изменится — сотрудничество продолжится, так как если не будет создано товарищество и не найден другой управляющий, есть риск остаться без отопления и воды.
Жителей также интересовал вопрос о накоплениях дома — они будут храниться в банках и Государственной кассе. Много споров вызвал пункт договора, согласно которому Rīgas namu pārvaldnieks может дважды в год в одностороннем порядке вносить изменения, в том числе пересматривать плату за управление.
Паурс пояснил: «Мы не планируем менять плату дважды в год. Мы пересматриваем закупки, повышаем эффективность, используем IT-решения, чтобы снизить административные расходы. Мы работаем в условиях конкуренции, и в свободном рынке нет практики менять плату каждые полгода. Изменения возможны только при серьёзных и обоснованных причинах».
Он подчеркнул, что компания будет искать способы предлагать услуги дешевле и эффективнее.
Интерес к прямой трансляции оказался высоким: в будний день мероприятие одновременно смотрели более 180 человек на Facebook и более 500 — на YouTube, запись также доступна на сайте предприятия.
Председатель Рижского альянса районов (Rīgas Apkaimju alianse) Марис Янсонс назвал договор односторонним, отметив, что он не улучшает положение жителей: «Есть несколько положительных моментов, например, большая детализация, но в целом предприятие стремится минимизировать свою ответственность. В договоре почти нет санкций за невыполнение обязательств. Это создаёт неравные условия, и Rīgas namu pārvaldnieks фактически избавляется от контроля».
По его словам, предприятие давно известно своей низкой эффективностью, и смена руководства мало что меняет.
Жители и депутаты оппозиции также считают, что договор невыгоден и непрозрачен. Тем временем Центр защиты прав потребителей (PTAC) продолжает оценку документа и готовит письмо предприятию с рекомендациями. Среди рисков специалисты называют:
- возможность управляющего в одностороннем порядке менять условия договора;
- задержку в возврате накоплений жильцов после расторжения договора — не через месяц, а через три месяца.
Rīgas namu pārvaldnieks уже пообещал учесть предложения PTAC и внести необходимые поправки в договор.