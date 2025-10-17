Рабство под видом работы: в Латвии растет число жертв торговли людьми
С 2019 года в Латвии растёт число случаев торговли людьми, жертвами которых становятся трудовые мигранты из третьих стран. Особенно уязвимы работники, нанятые через посредников, сталкивающиеся с эксплуатацией и психологическим давлением.
С 2019 года в Латвии растет количество случаев торговли людьми, когда пострадавшими становятся граждане третьих стран, сообщила в пятницу на мероприятии по актуальным вопросам предотвращения торговли людьми член правления общества "Убежище "Надежный дом"" Гита Мирушкина.
С 2019 года, когда в Латвии впервые были выявлены случаи торговли людьми с пострадавшими-гражданами Таджикистана, число подобных инцидентов растет. В основном от торговли людьми страдают граждане Узбекистана, Беларуси, Индии, Украины, России, Филиппин, Молдовы, Киргизии и Азербайджана, но чаще всего - граждане Таджикистана. Выявлены также отдельные случаи, когда пострадавшими были граждане Гвинеи, Конго, Сомали и Эфиопии.
Количество выданных в Латвии разрешений на пребывание и виз на основании трудовой деятельности за последние годы значительно увеличилось: если в 2020 году было выдано 5536 таких документов, то в 2021 году - 9485, а в 2022 году - уже 12 740. В 2023 году выдано 11 640 документов, в 2024 году - 12 143, а в первом полугодии текущего года - 6652.
В настоящее время наиболее распространенной в Латвии формой торговли людьми является эксплуатация рабочей силы. В среднем за год выдается 12 000 рабочих виз, и случаи эксплуатации и торговли людьми составляют 0,3-0,4% этого количества. При этом данные организации о случаях эксплуатации труда охватывают только лиц, специально прибывших в Латвию для работы, и не включают студентов или бывших студентов.
В Латвии существуют несколько способов трудоустройства иностранцев. В одном случае иностранных граждан приглашают на работу конкретные работодатели, которые подают необходимые документы в Управление по делам гражданства и миграции. В другом случае иностранцы приезжают в Латвию по приглашению фирм по найму рабочей силы - посредников, оказывающих услуги другим предприятиям. В этом случае для граждан третьих стран особенно высок риск торговли людьми. "У работодателя часто нет ни интереса, ни понимания реального положения этих людей - им не выплачивают зарплату, искусственно создают долги и оправдываются задержкой платежей со стороны заказчика", - рассказала Мирушкина.
По ее словам, для рабочих из третьих стран создаются "мистические" долги, например, за рабочую одежду. Жертвами легко манипулировать, так как они запуганы и находятся под психологическим давлением. "Работодатель удерживает какие-то мистические платежи и еще говорит: плати мне, потому что я пригласил тебя в Европу", - добавила представитель организации. В свою очередь по истечении рабочей визы иностранному работнику приходится возвращаться домой, что затрудняет взыскание невыплаченной зарплаты в гражданском порядке. Работодатель может заставить человека работать целый год, не выплачивая полную зарплату и не платя налоги - в таких случаях пострадавшие могут защитить свои права только с помощью уполномоченного представителя.
Мирушкина отметила, что подобные случаи редко попадают в поле зрения государственных учреждений, так как отсутствует надзор за компаниями по найму рабочей силы. В то же время подобная практика формирует у иностранных рабочих негативное представление о Латвии. На мероприятии также прозвучал призыв к СМИ уделять больше внимания теме торговли людьми.