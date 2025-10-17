Рабство под видом работы: в Латвии растет число жертв торговли людьми

По ее словам, для рабочих из третьих стран создаются "мистические" долги, например, за рабочую одежду. Жертвами легко манипулировать, так как они запуганы и находятся под психологическим давлением. "Работодатель удерживает какие-то мистические платежи и еще говорит: плати мне, потому что я пригласил тебя в Европу", - добавила представитель организации. В свою очередь по истечении рабочей визы иностранному работнику приходится возвращаться домой, что затрудняет взыскание невыплаченной зарплаты в гражданском порядке. Работодатель может заставить человека работать целый год, не выплачивая полную зарплату и не платя налоги - в таких случаях пострадавшие могут защитить свои права только с помощью уполномоченного представителя.