Выигравший в русской рулетке: "отмененный" Данила Козловский снова на экранах

Следователь Морозов (Александр Ильин-младший) ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц), который застрял в мистическом баре «Один звонок» и не может оттуда выйти. Заведение, где символически висит портрет Курта Кобейна, появляется в разных местах города и исчезает, а попасть туда могут лишь люди, переживающие тяжелую утрату. Внутри гостей встречает улыбчивый бармен (Данила Козловский), соблазняющий их воспользоваться услугой «звонок мертвым». Плата за связь с покойником — игра в «русскую рулетку»: первая минута — один патрон, вторая — два, и так далее. Вопреки растущему риску посетители не оставляют отчаянных попыток закрыть гештальты. Справедливость при этом не торжествует: хватаясь за иллюзорную возможность, они мрут, перечеркивая шанс действительно что-то исправить. Витя был одним из таких гостей — он хотел поговорить с матерью, лежавшей в коме, но врачи вытащили ее с того света прямо во время разговора. Не расплатившись по счету, он стал правой рукой бармена, помогая ему оттирать с пола мозги тех, кто решился на роковой выстрел. Он не столь циничен и становится для клиентов чем-то вроде голоса разума, отговаривая их от бессмысленной сделки со своим боссом-люцифером.