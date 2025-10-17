В Европе заметили разворот Беларуси в сторону Запада, но многое будет зависеть от Латвии

После прихода Трампа к власти и его попыток наладить отношения с Москвой Вашингтон усилил контакты с Минском: в Беларусь в этом году приезжали несколько делегаций. В последние недели Трамп дважды звонил Александру Лукашенко, назвав его «высоко уважаемым лидером». После переговоров в Минске было освобождено более 50 политзаключённых, а США в ответ частично сняли санкции с белорусской авиакомпании Belavia, разрешив ей закупать запчасти.