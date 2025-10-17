В Европе заметили разворот Беларуси в сторону Запада, но многое будет зависеть от Латвии
Белорусская дипломатия стала искать контактов с европейскими странами. Это можно рассматривать как попытку сократить международную изоляцию страны на фоне потепления отношений с Вашингтоном при Дональде Трампе.
Вам посредники не нужны?
Как сообщил Reuters один из европейских дипломатов, он недавно встречался с Юрием Амбразевичем, бывшим заместителем министра иностранных дел Беларуси, который в марте был назначен послом в Ватикане с поручением налаживать контакты с европейскими странами.
Амбразевич, также аккредитованный в Париже как представитель Беларуси при ЮНЕСКО, передал, что Минск стремится к политическому диалогу с Европой и готов сыграть роль посредника в поиске переговорного решения между Россией и Украиной, а также участвовать в обсуждении вопросов европейской безопасности.
В конце сентября белорусское посольство во Франции разослало по ряду европейских дипломатических миссий электронные приглашения встретиться с Амбразевичем. В письме отмечалось, что дипломат «теперь неформально отвечает за координацию белорусских контактов в столицах Западной Европы», и предлагались даты встреч — 6, 8 или 9 октября в Париже.
Посольство подтвердило Reuters, что Амбразевич «запросил несколько встреч со своими коллегами, аккредитованными во Франции, в соответствии с обычной дипломатической практикой». Три европейских дипломата подтвердили получение подобных приглашений, добавив, что некоторые страны согласились на встречи.
«Похоже, они чувствуют, что с приходом Трампа открывается окно возможностей, чтобы добиться снятия санкций, и стараются им воспользоваться», — сказал один из дипломатов.
Трамп открыл окно возможностей
После прихода Трампа к власти и его попыток наладить отношения с Москвой Вашингтон усилил контакты с Минском: в Беларусь в этом году приезжали несколько делегаций. В последние недели Трамп дважды звонил Александру Лукашенко, назвав его «высоко уважаемым лидером». После переговоров в Минске было освобождено более 50 политзаключённых, а США в ответ частично сняли санкции с белорусской авиакомпании Belavia, разрешив ей закупать запчасти.
Два европейских дипломата назвали нынешние контакты с Минском «дипломатическим обаянием», направленным на то, чтобы воспользоваться потеплением с США и показать, что Беларусь не полностью зависима от Москвы.
«Они утверждают, что не хотят эскалации конфликта и стремятся наладить диалог с другими государствами, подчеркнув отличия своей позиции от российской», — сказал один из собеседников.
Представители администрации Трампа заявляют, что рассчитывают частично вывести Беларусь из орбиты влияния России. Однако многие европейцы сомневаются в этом, учитывая политическую, экономическую и военную зависимость Лукашенко от Москвы.
Один из дипломатов, подтвердивший получение приглашения, отнёсся к инициативе скептически, отметив, что вскоре после освобождения заключённых власти Беларуси вновь арестовали новых оппозиционеров.
В сентябре Минск и Москва провели совместные военные учения, а Лукашенко предложил построить атомную электростанцию на востоке Беларуси, которая могла бы обеспечивать электричеством территории Украины, контролируемые Россией.
Что скажут Латвия и Литва?
Одной из главных целей Лукашенко остаётся снятие санкций с белорусского калийного экспорта и восстановление доступа к балтийским портам для его отгрузки. Однако оппозиция, поддерживаемая странами Балтии, категорически против этого шага.
«Пока я не вижу, чтобы Литва или Латвия были готовы снимать санкции с режима Лукашенко», — заявил бывший белорусский дипломат Павел Слункин, ныне проживающий за пределами страны.