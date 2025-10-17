В Латвии расширяют круг людей, годных к военной службе: в земессарги будут брать даже не совсем здоровых
Сейм приступает к рассмотрению вопроса о включении в нормативные акты системы поддержки Земессардзе и сокращённой программы военной подготовки для земессаргов.
Чтобы предоставить более широкому кругу граждан Латвии возможность участвовать в обороне страны и оказывать практическую помощь Национальным вооружённым силам, Министерство обороны внедряет две новые программы — систему поддержки Земессардзе и модель земессаргов со специальными навыками.
К добровольной системе поддержки Земессардзе смогут присоединиться граждане, которые по разным причинам ранее не поступили на службу — например, из-за состояния здоровья, занятости на работе или других обстоятельств. Их возможные функции включают помощь в центрах мобилизации, участие в обеспечении материально-технической системы или строительстве объектов оборонной инфраструктуры. К участию приглашаются также операторы дорожностроительной и строительной техники, специалисты по гражданскому и частному сотрудничеству и другие.
В отличие от земессаргов, участники системы поддержки Земессардзе получат удостоверение, но не будут приносить присягу, им не выдадут форму и оружие, а также не будут выплачивать вознаграждение. Необходимое снаряжение будет предоставляться только на время обучения.
Модель для специалистов особых профессий предназначена для IT-специалистов, медиков, исследователей, поваров, автомехаников, специалистов по коммуникации, психологов, капелланов и других. В батальоне радиоэлектронной борьбы особенно приветствуются специалисты по кибербезопасности, радиосвязи и радиолюбители.
Сокращённый курс подготовки для этих специалистов будет включать темы обращения с оружием, стрельбы, нормативных актов, строевой подготовки, полевого администрирования и медицины. Для земессаргов специальных профессий не предусматривается ротация или выполнение иных служебных задач.
Как сообщает Минобороны, хотя для участников системы поддержки и специалистов Земессардзе требования к состоянию здоровья будут облегчёнными, необходимо будет предоставить справки от психиатра и нарколога. Кандидаты также должны будут письменно подтвердить способность физически выполнять служебные обязанности. Кроме того, будет проверяться соответствие требованиям, изложенным в статье 14 закона о Земессардзе, которая определяет, какие лица не могут стать земессаргами. Проверку проведёт компетентное ведомство безопасности.