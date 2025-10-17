В Латвии расширяют круг людей, годных к военной службе: в земессарги будут брать даже не совсем здоровых

К добровольной системе поддержки Земессардзе смогут присоединиться граждане, которые по разным причинам ранее не поступили на службу — например, из-за состояния здоровья, занятости на работе или других обстоятельств. Их возможные функции включают помощь в центрах мобилизации, участие в обеспечении материально-технической системы или строительстве объектов оборонной инфраструктуры. К участию приглашаются также операторы дорожностроительной и строительной техники, специалисты по гражданскому и частному сотрудничеству и другие.