В Петербурге задержали певицу, которая на улицах города исполняла песни "иноагентов"
В Петербурге задержали вокалистку группы Stoptime, 18-летнюю Диану "Наоко" Логинову, исполнявшую песни Noize MC, Монеточки и других "иноагентов" на улицах города. Об этом сообщила "Ротонда".
У отдела полиции №78 в Петербурге, куда ее привезли, дежурит несколько групп силовиков. В самом здании объявили план «Крепость».
Как пишет «Фонтанка», девушке могут вменить две административные статьи. Речь идет о «дискредитации» армии и организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка. Официально силовики об этом не сообщали. Тем временем родственники Дианы сообщают, что «с ней всё в порядке», и указывают, что интересы музыканта в настоящее время представляет адвокат.
Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором Наоко и Stoptime исполняют песню «Кооператив Лебединое озеро» Noize MC в центре Петербурга. В мае суд признал трек запрещенным на территории РФ.
На ролик обратила внимание в том числе и главред пропагандистского агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Она написала, что музыканты анонсируют свои концерты заранее и поэтому «люди целенаправленно выходят выражать протест». Ее поддержали правые и Z-блогеры — в том числе основатель экстремистского «Мужского государства» Владислав Поздняков.
После этого группа перестала публиковать анонсы и попросила не отправлять видео с их концертов в комментарии, объясняя это соображениями безопасности.
В конце августа музыкантов уже задерживала полиция за уличные выступления с песнями «иноагентов». Их обвинили в нарушении «режима тишины», но ночью отпустили, пишет ASTRA.