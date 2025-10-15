Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге можно было бы ввести водный транспорт как спасение

Однако, по словам Спринджукса, на практике такая система водного сообщения до сих пор не создана — в городе нет даже причалов. «Этот план просто не развивается, и в то же время все стоят в пробках на четырёх мостах, которые время от времени приходится ремонтировать. Во время этих ремонтов пробки будут ещё больше и длиннее. У нас нет никаких альтернатив, никакого плана Б», — отметил политик.