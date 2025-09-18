Политики поддержали идею введения в Латвии нового вида общественного транспорта. Как будем на нем ездить?

Поправки также касаются работы единой системы билетов на общественный транспорт и предусматривают её использование и коммерческими перевозчиками. Планируется упростить идентификацию получателей льгот на проезд, обеспечив доступ к информации о предоставленных пассажиру льготах в единой системе. Для получения льгот при региональных перевозках нужно будет идентифицироваться с помощью удостоверения личности.