Политики поддержали идею введения в Латвии нового вида общественного транспорта. Как будем на нем ездить?
Чтобы модернизировать услуги общественного транспорта и повысить их эффективность, Сейм в четверг, 18 сентября, концептуально поддержал поправки к Закону об услугах общественного транспорта.
Законопроект предусматривает дополнить региональные автобусные перевозки, введя автотранспорт по запросу. Маршруты таких перевозок будут адаптированы к количеству пассажиров и их пунктам назначения, согласовываясь с маршрутами регионального значения.
Заказать поездку можно будет по телефону или через соответствующее приложение, пояснило Министерство сообщения на заседании Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.
Перевозки смогут выполняться транспортными средствами категорий M1 и M2. Ответственная комиссия отметила, что такой сервис значительно улучшит транспортную доступность, особенно в отдалённых сельских районах, где мало пассажиров.
Поправки также касаются работы единой системы билетов на общественный транспорт и предусматривают её использование и коммерческими перевозчиками. Планируется упростить идентификацию получателей льгот на проезд, обеспечив доступ к информации о предоставленных пассажиру льготах в единой системе. Для получения льгот при региональных перевозках нужно будет идентифицироваться с помощью удостоверения личности.
Законопроект также предусматривает ряд других изменений для повышения эффективности общественного транспорта и упорядочения маршрутной сети, включая критерии объёма гарантированной государством услуги с 2027 года. Чтобы изменения вступили в силу, Сейм должен поддержать их ещё в двух чтениях.