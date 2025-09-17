Это успех! Рижская дума продлит работу ночного общественного транспорта
Рижская дума продлила работу ночного транспорта до конца октября из-за популярности у горожан: за лето услугой воспользовались более 8 тысяч пассажиров.
Сегодня Рижская дума приняла решение продолжить работу ночного общественного транспорта в столице до конца октября. Такое решение было принято, поскольку, по данным SIA Rīgas satiksme, количество пассажиров, воспользовавшихся ночным транспортом, оказалось выше, чем планировалось. Соответственно, убытки предприятия были меньше, чем ожидалось. Это позволило продолжить проект за счет уже выделенного финансирования.
С 17 мая по 7 сентября ночным транспортом воспользовалcя 8181 пассажир. Самым популярным оказался маршрут N1 «Центр – Межциемс», по которому проехал 3241 пассажир.
По информации Rīgas satiksme, количество пассажиров в ночном транспорте увеличивается, если проходят крупные мероприятия. Например, значительный рост пассажиропотока наблюдался на всех маршрутах в ночь концерта Prāta vētra. Спад пассажиропотока зафиксирован во время празднования Лиго и в ночь на понедельник после Праздника песни и танца.
Ночные автобусы курсируют в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. Из центра Риги в районы города автобусы отправляются пять раз — в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 и 4:00.
Ночной транспорт работает по трем маршрутам:
- автобус №1: «Центр – Тейка – Югла – Межциемс»,
- автобус №4: «Центр – Агенскалнс – Золитуде – Иманта»,
- автобус №6: «Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс».