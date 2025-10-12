В Риге хотят изменить схему движения пригородного транспорта, перенеся конечные остановки на окраины
В Риге обсуждают идею перенаправить региональные автобусы из центра города в новые центры мобильности на окраинах. В идеале это должно снизить нагрузку на Центральный автовокзал, но пока предложение вызывает критику у пассажиров.
Поскольку государство сократило дотации на региональный транспорт на 30%, то, по замыслу руководства Риги, столичные автобусы Rīgas satiksme должны забирать пассажиров из ближних самоуправлений — Марупе, Саласпилса, Адажи и других. В свою очередь региональные автобусы могли бы обеспечить рокадные маршруты, т.е. не из регионов в центр, а между региональными центрами, сообщает LSM+. «Так Марупский край может улучшить соединение между Пиньки и Яунмарупе, где сегодня не курсирует общественный транспорт. Региональный транспорт может развить эти направления возле Риги, соединяясь с пунктами мобильности, где столичный транспорт сможет перенять [пассажиров]», — считает вице-мэр Марис Сприджукс.
Пассажирам междугородних автобусов, которые сейчас отъезжают с Рижского международного автовокзала, идеи столичного руководства не очень по душе. «В центре удобнее всего. Я езжу из Риги в Таллин и это самое удобное место для пересадки», — говорит Артур. «Например, есть люди с инвалидностью. Их высадят там, где-то на окраине. А они не из Риги, не знают куда им податься. На мой взгляд, это плохая идея», — комментирует Эмилс. «По-моему, это не самое мудрое решение, потому что из Кенгарагса еще надо как-то добраться до центра. Не всякие местные жители знают, как это можно сделать. Обычно во всех европейских странах транспорт приходит в район центрального вокзала», — делится Александр.
Руководство Рижского международного автовокзала отмечает, что сейчас здесь хорошо справляются с существующим потоком автобусов, а вот идея городского руководства может отразиться на пассажирах. «Чем больше у вас пересадок, тем менее привлекательным становиться для вас это путешествие. Конечно, можно говорить о том, что пассажирам нужно менять свои привычки, но если мне нужно будет от моего начального пункта три-четыре раза пересесть, то конечно это снизит привлекательность поездки», — считает глава Рижского международного автовокзала Вайра Громуле.