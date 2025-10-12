В Риге хотят изменить схему движения пригородного транспорта, перенеся конечные остановки на окраины

Пассажирам междугородних автобусов, которые сейчас отъезжают с Рижского международного автовокзала, идеи столичного руководства не очень по душе. «В центре удобнее всего. Я езжу из Риги в Таллин и это самое удобное место для пересадки», — говорит Артур. «Например, есть люди с инвалидностью. Их высадят там, где-то на окраине. А они не из Риги, не знают куда им податься. На мой взгляд, это плохая идея», — комментирует Эмилс. «По-моему, это не самое мудрое решение, потому что из Кенгарагса еще надо как-то добраться до центра. Не всякие местные жители знают, как это можно сделать. Обычно во всех европейских странах транспорт приходит в район центрального вокзала», — делится Александр.