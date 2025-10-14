Объединив два исследовательских института, в Латвии хотят создать научный центр европейского уровня
Сегодня, 14 октября, Кабинет министров Латвии принял историческое решение, утвердив создание Национального института исследований и инноваций (Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts - NIRI) — центра европейского уровня в области наук о жизни и естественных наук.
Новый институт объединит Институт органического синтеза (Latvijas Organiskās sintēzes institūts - OSI) и Биомедицинский исследовательский и учебный центр (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs - BMC). С 31 мая 2026 года оба учреждения начнут работать как единая исследовательская организация. NIRI займется разработкой новых лекарственных средств, методов лечения и диагностики.
По словам директора OSI Даце Каркле, идея объединения возникла, изучая опыт успешных зарубежных научных институтов. Она подчеркнула, что объединение создаст более крупное сообщество ученых — более 400 специалистов, что позволит как самим исследователям, так и Латвии в целом достигать больших результатов в науке. Новый институт будет иметь больший вес в формировании научной политики, привлечении финансирования, создании общей исследовательской инфраструктуры и эффективных инвестиций в современное оборудование. Объединение ресурсов даст возможность расширить спектр научных услуг для бизнеса и успешнее участвовать в конкурсах на престижные европейские исследовательские проекты.
Институты OSI и BMC исторически связаны. BMC был основан в 1993 году как самостоятельная организация, объединяющая научные группы из OSI, Латвийского университета и Академии наук. За три десятилетия оба учреждения развились в ведущие научные центры страны в своих областях и добились международного признания.
К лету 2026 года NIRI станет полноценным институтом, действующим как единый, эффективный и международно конкурентоспособный центр. Он продолжит сотрудничество с латвийскими университетами, став важной базой для практики и исследований студентов и аспирантов в области медицины, биологических и химических наук.
Институт органического синтеза — научное учреждение с 68-летней историей, специализирующееся на разработке новых химических соединений, лекарственных кандидатов и биотехнологических решений, объединяющих органическую химию, фармакологию и молекулярную биологию. Он является ведущим центром по разработке лекарственных веществ в Балтийском регионе, создавая препараты для лечения инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических и метаболических заболеваний.
Биомедицинский исследовательский и учебный центр существует более 30 лет и сосредоточен на трех основных направлениях: молекулярная медицина, биотехнология и структурная биология, а также молекулярная экология и биосистемы.