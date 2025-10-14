Объединив два исследовательских института, в Латвии хотят создать научный центр европейского уровня

По словам директора OSI Даце Каркле, идея объединения возникла, изучая опыт успешных зарубежных научных институтов. Она подчеркнула, что объединение создаст более крупное сообщество ученых — более 400 специалистов, что позволит как самим исследователям, так и Латвии в целом достигать больших результатов в науке. Новый институт будет иметь больший вес в формировании научной политики, привлечении финансирования, создании общей исследовательской инфраструктуры и эффективных инвестиций в современное оборудование. Объединение ресурсов даст возможность расширить спектр научных услуг для бизнеса и успешнее участвовать в конкурсах на престижные европейские исследовательские проекты.