В Огре человек просто взял и отдал мошенникам 26 000 евро. Как же так?!
В начале октября в Латвии участились случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников различных организаций обманывают жителей, похищая крупные суммы денег через телефонные звонки и фишинговые SMS-сообщения.
1 октября в Огре человеку позвонили якобы сотрудники компании Latvenergo и сообщили, что пришло время заменить электросчетчики. Было согласовано конкретное время для замены, и пострадавший назвал свои данные. После этого последовал звонок якобы от сотрудников Государственной полиции, которые убедили жителя, что ему ранее звонили мошенники. Лжеполицейские начали расспрашивать о наличии наличных денег дома и сообщили о необходимости их задекларировать. Заявитель написал указанную декларацию в двух экземплярах. Вечером пришла молодая женщина и попросила показать деньги, чтобы забрать их и перевести, пообещав вернуть всю сумму через час. Она ушла с почти 26 тысячами евро. Это был последний раз, когда пострадавший видел и молодую женщину, и свои деньги... Возбуждено уголовное дело, сообщает OGRENET.
2 октября поступила информация, что в Икшкиле человеку пришло SMS с сообщением о якобы неоплаченной парковке, он нажал на присланную ссылку, и в результате с его счета было списано 462 евро. На следующий день, 4 октября, женщина в Икшкиле получила SMS якобы от приложения Mobilly о неоплаченном штрафе, связанном с парковкой автомобиля. Открыв присланную ссылку, человек был перенаправлен на Smart ID банка, в результате чего было украдено 1500 евро.