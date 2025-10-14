В Огре человек просто взял и отдал мошенникам 26 000 евро. Как же так?!

1 октября в Огре человеку позвонили якобы сотрудники компании Latvenergo и сообщили, что пришло время заменить электросчетчики. Было согласовано конкретное время для замены, и пострадавший назвал свои данные. После этого последовал звонок якобы от сотрудников Государственной полиции, которые убедили жителя, что ему ранее звонили мошенники. Лжеполицейские начали расспрашивать о наличии наличных денег дома и сообщили о необходимости их задекларировать. Заявитель написал указанную декларацию в двух экземплярах. Вечером пришла молодая женщина и попросила показать деньги, чтобы забрать их и перевести, пообещав вернуть всю сумму через час. Она ушла с почти 26 тысячами евро. Это был последний раз, когда пострадавший видел и молодую женщину, и свои деньги... Возбуждено уголовное дело, сообщает OGRENET.