Число атак мошенников в Латвии резко выросло. Осторожно, фейковые конкурсы в WhatsApp и "ловушки" с QR-кодами!

В Tele2 отмечают, что одной из наиболее крупных угроз в сентябре стал фейковый конкурс в WhatsApp, целью которого было получение персональных данных пользователей. Также популярным способом мошенничества была поддельная платформа видеостриминга MyFlixer, которая якобы предлагала фильмы и сериалы, а на самом деле перенаправляла посетителей на зараженные сайты. "В последнее время все чаще используется и новый способ мошенничества - поддельные сайты, где посетителей просят с помощью QR-кода подтвердить, что они не являются ботами. После этого пользователи перенаправляются на сайты, содержащие вредоносное программное обеспечение. Такие поддельные сайты с QR-кодами часто распространяются через электронную почту и чаты", - предупреждает Богданов.