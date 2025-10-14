Число атак мошенников в Латвии резко выросло. Осторожно, фейковые конкурсы в WhatsApp и "ловушки" с QR-кодами!
Согласно данным Tele2, в сентябре этого года в цифровой среде было предотвращено рекордное количество угроз - более 14,1 млн различных инцидентов. По сравнению с летними месяцами рост составил почти 47%.
Как и ранее, наибольшую угрозу для клиентов компании представляли вредоносное программное обеспечение, фишинговые схемы и поддельные интернет-сайты.
"Такой значительный рост числа угроз не является неожиданностью, ведь и у мошенников бывают периоды затишья. С окончанием летних месяцев, когда у всех, в том числе у мошенников, бывают отпуска, значительно возрастают и различные риски в цифровой среде", - говорит руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов.
В Tele2 отмечают, что одной из наиболее крупных угроз в сентябре стал фейковый конкурс в WhatsApp, целью которого было получение персональных данных пользователей. Также популярным способом мошенничества была поддельная платформа видеостриминга MyFlixer, которая якобы предлагала фильмы и сериалы, а на самом деле перенаправляла посетителей на зараженные сайты. "В последнее время все чаще используется и новый способ мошенничества - поддельные сайты, где посетителей просят с помощью QR-кода подтвердить, что они не являются ботами. После этого пользователи перенаправляются на сайты, содержащие вредоносное программное обеспечение. Такие поддельные сайты с QR-кодами часто распространяются через электронную почту и чаты", - предупреждает Богданов.