"Барташевич имеет на меня зуб": уволенный в Резекне чиновник рассказал свою версию событий

В то же время Арбиданс отметил, что мэр Александр Барташевич, видимо, "имеет на него зуб", поскольку прозвучало мнение, что социальная сфера города также была "виновата" в его отстранении от должности во время предыдущего срока полномочий. "Учитывая его [Барташевича] характер и стиль управления, я бы все равно не смог продолжать работу", - сказал чиновник, который руководил социальной службой 13 лет, в том числе и в то время, когда думу возглавлял нынешний мэр.