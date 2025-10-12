Мнение экспертов: чувствуют ли кошки ухудшение состояния здоровья своих хозяев

Существует и более прагматичное объяснение повышенного внимания кошек к больным хозяевам. Когда человек болеет, он больше времени проводит в постели или на диване — а значит, становится более доступным для контакта. «Вы больше лежите на диване или кровати, поэтому кошка будет прижиматься к вам. В каком-то смысле они пытаются вас утешить, но я думаю, что дело в том, что вы просто более доступны для них, потому что находитесь в состоянии, когда дольше сидите неподвижно», — говорит Реймерс.