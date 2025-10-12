Мнение экспертов: чувствуют ли кошки ухудшение состояния здоровья своих хозяев
Кошки часто проявляют особое внимание к больным хозяевам, и хотя наука пока не дает однозначного ответа, эксперты считают: пушистые питомцы действительно способны распознавать недомогание благодаря обонянию и наблюдательности.
Многие владельцы кошек замечали удивительное явление: стоит им заболеть, как их пушистый питомец начинает буквально не отходить от них, прижимаясь и словно пытаясь утешить. Но действительно ли кошки обладают способностью распознавать болезнь, или это просто случайность?
Что говорит наука
Несмотря на множество свидетельств от владельцев домашних животных, научных исследований на эту тему проведено крайне мало, и убедительных доказательств наличия у кошек такой способности пока не существует. Однако, учитывая биологические особенности кошек и их поведение, эксперты склоняются к мысли, что эти животные действительно способны определять, когда с их хозяевами что-то не так.
Одним из главных инструментов кошек в распознавании изменений является их обоняние. Хотя оно и уступает собачьему, кошки все равно способны улавливать гораздо более широкий спектр запахов, чем человек. «Кошки действительно чувствуют гормональные изменения и изменения запаха вашего тела. У них гораздо больше обонятельных клеток, чем у нас», — объясняет специалист по поведению кошек Рита Реймерс.
Когда человек болеет, химический состав его тела меняется — появляются новые гормоны стресса, изменяется температура тела, что влияет на запах. Все эти тонкости кошка легко улавливает благодаря своим развитым обонятельным рецепторам.
Кроме того, кошки — существа привычки. Они обожают предсказуемость и чёткий распорядок дня, поэтому любые отклонения от нормы немедленно привлекают их внимание. «Когда происходит что-то необычное, они это определённо чувствуют», — отмечает Реймерс. Во время болезни владелец неизбежно меняет свое поведение: больше спит, меньше двигается, может забыть вовремя покормить питомца или почистить лоток. Все эти изменения кошка быстро замечает и реагирует на них.
Существует и более прагматичное объяснение повышенного внимания кошек к больным хозяевам. Когда человек болеет, он больше времени проводит в постели или на диване — а значит, становится более доступным для контакта. «Вы больше лежите на диване или кровати, поэтому кошка будет прижиматься к вам. В каком-то смысле они пытаются вас утешить, но я думаю, что дело в том, что вы просто более доступны для них, потому что находитесь в состоянии, когда дольше сидите неподвижно», — говорит Реймерс.
Легендарный кот Оскар
Одним из самых поразительных примеров способности кошек чувствовать приближение смерти стал кот Оскар из дома престарелых в Род-Айленде. Этот необычный питомец регулярно укладывался рядом с постояльцами в их последние часы жизни, словно предчувствуя неизбежное. Неизвестно точно, что именно помогало Оскару — возможно, он замечал снижение двигательной активности пациентов или улавливал запах химических изменений в их организмах. Но факт остается фактом: до своей смерти в 2022 году Оскар точно предсказал более 100 смертей.