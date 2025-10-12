Женщина 8 месяцев ждала результаты биопсии - эта задержка стоила ей жизни

В декабре 2023 года Галло перенесла гистерэктомию и биопсию из-за подозрения на рак. Однако заключение гистологического исследования, которое должно было быть готово в течение нескольких недель, поступило только в августе 2024 года. За это время болезнь стремительно прогрессировала, распространились метастазы, и возможности для эффективного лечения были утрачены.