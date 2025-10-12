Женщина 8 месяцев ждала результаты биопсии - эта задержка стоила ей жизни
Проблема долгого ожидания медицинской помощи знакома не только жителям Латвии, но и всей Европе. В Италии на днях трагически умерла 56-летняя преподавательница Мария Кристина Галло из сицилийского города Мадзара-дель-Валло, чья история стала символом системных сбоев в национальной системе здравоохранения.
Женщина умерла от онкологического заболевания, но, как выяснилось, результаты биопсии, необходимые для постановки диагноза и начала лечения, она получила лишь через восемь месяцев — слишком поздно, чтобы спасти жизнь.
В декабре 2023 года Галло перенесла гистерэктомию и биопсию из-за подозрения на рак. Однако заключение гистологического исследования, которое должно было быть готово в течение нескольких недель, поступило только в августе 2024 года. За это время болезнь стремительно прогрессировала, распространились метастазы, и возможности для эффективного лечения были утрачены.
Attese otto mesi l’esame istologico. Morta Maria Cristina Gallo, la prof che denunciò i ritardi. Altri due decessi sospetti, i referti bloccati erano 3300@corriere https://t.co/tVBNphKRtS— Paola Messina (@PaolaMessina19) October 11, 2025
Несмотря на тяжёлое состояние, Галло не смирилась. Она публично рассказала о задержках в работе Управления здравоохранения Трапани (ASP Trapani), спровоцировав масштабный общественный резонанс. После её заявлений в отставку подал генеральный директор ASP Фердинандо Кроче, а Министерство здравоохранения направило в учреждение инспекцию. Проверка выявила серьёзные организационные проблемы — от задержек в обработке анализов до отсутствия системы отслеживания и нехватки персонала.
Расследование, начатое прокуратурой Трапани [коммуна на Сицилии], охватило 19 человек — врачей, лаборантов, техников и сотрудников администрации. Им предъявлены обвинения в халатности, неисполнении служебных обязанностей и причинении вреда здоровью по неосторожности. Следствие также выясняет, могли ли задержки с выдачей медицинских заключений напрямую привести к ухудшению состояния пациентов и их смерти.
Как сообщают итальянские СМИ, случай Марии Кристины Галло — не единичный. По меньшей мере три пациента в регионе умерли от рака после аналогичных задержек в выдаче гистологических результатов, а ещё шесть человек стали жертвами системных сбоев. Всего расследование охватывает более 3300 отчётов из больниц Трапани и Кастельветрано, накопившихся за 2024–2025 годы.
Una folla commossa a Mazara del Vallo in Sicilia per l’ultimo saluto a Maria Cristina Gallo, la donna morta di tumore dopo aver atteso per otto mesi un referto dell’esame istologico pic.twitter.com/8ezRotXMR7— Tg3 (@Tg3web) October 11, 2025
Мэр Мадзара-дель-Валло Сальваторе Квинчи назвал день смерти Галло «печальным для всего сообщества», отметив, что она «превратила свою боль в борьбу за справедливость». «Мария Кристина знала, что её шансы малы, но хотела бороться ради других. Благодаря её мужеству система не смогла больше скрывать собственные ошибки», — сказал он.
Ранее сообщалось, что каждый третий врач и медсестра в Европе страдают депрессией, усугубляемой тяжелыми условиями работы и насилием на рабочем месте, что ставит под угрозу безопасность пациентов и устойчивость систем здравоохранения.