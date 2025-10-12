До 900 евро в месяц на жилье: сколько еще депутаты получили в виде компенсаций?

Парламентариям возмещаются расходы, возникающие при выполнении депутатских полномочий. Система компенсаций создана для того, чтобы место жительства избранного депутата не влияло на его возможность выполнять свои обязанности. Например, депутаты, избранные из отдалённых регионов, не должны находиться в неравных условиях по сравнению с депутатами из Риги.