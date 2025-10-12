До 900 евро в месяц на жилье: сколько еще депутаты получили в виде компенсаций?
Депутатам Сейма в августе 2025 года в общей сложности было выплачено компенсаций на сумму 20 099,74 евро. В эту сумму входит как компенсация за аренду жилых помещений, так и транспортные расходы, согласно публично доступной информации.
Самую большую компенсацию в августе получила депутат Лига Козловска (СЗК) — 979,75 евро, из которых 800 евро составила компенсация за аренду жилья, а оставшиеся 179,79 евро — компенсация за транспортные расходы.
Депутат Рамона Петравича (LPV) получила компенсацию в размере 922,61 евро, из которых 750 евро составила компенсация за аренду жилья. Валдис Масловскис (СЗК) в августе получил компенсации на сумму 904,40 евро, из которых 760 евро — компенсация за аренду жилья, а 144,40 евро — компенсация за транспортные расходы.
Больше всего за аренду жилья получил депутат Улдис Аугулис (СЗК) — 900 евро. При этом Аугулис не запрашивал компенсацию за транспортные расходы.
Депутат Виктория Плешкане в августе получила компенсации на сумму 868,64 евро, из которых 580 евро — компенсация за аренду жилья.
Из общей суммы компенсаций в 20 099,74 евро, выплаченных депутатам в августе, 7309,04 евро составили компенсации за транспортные расходы. Артур Бутанс (NA) получил компенсацию за транспортные расходы в размере 625,23 евро, Виестур Зариньш (JV) — 546,76 евро, Юрис Вилюмс (AS) — 422,48 евро, Янис Вуцанс (СЗК) — 342,02 евро, а руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харий Рокпелнис получил компенсацию за транспортные расходы в размере 316,78 евро.
Депутаты могут получать единую компенсацию за аренду жилья и транспортные расходы, включая использование общественного транспорта. «Потолок» компенсаций (максимально возможный размер) определяется на основании указанного депутатом места жительства, и Сейм возмещает только фактические расходы в пределах установленного лимита. Не все депутаты пользуются возможностью получать компенсации. Например, в августе из всех 100 депутатов 58 не получили никаких компенсаций.
Допустимые размеры компенсаций за транспортные расходы и аренду жилья рассчитываются, исходя из средней заработной платы позапрошлого года, к которой применяются соответствующие коэффициенты, установленные Регламентом Сейма.
Парламентариям возмещаются расходы, возникающие при выполнении депутатских полномочий. Система компенсаций создана для того, чтобы место жительства избранного депутата не влияло на его возможность выполнять свои обязанности. Например, депутаты, избранные из отдалённых регионов, не должны находиться в неравных условиях по сравнению с депутатами из Риги.