"Вкус чуда и легкий страх": худрук Рижского цирка о масштабном обновлении и концепции своего детища
«Цирк — это искусство, которое нужно видеть вблизи, чтобы почувствовать вкус чуда и лёгкий привкус страха», — говорит художественный директор Рижского цирка Мартиньш Киберс. В интервью Latvijas Radio он рассказывает, как строгая логика математики помогает работать в мире искусства, зачем цирку нужна трансформация и почему зрителя нельзя лишать живого контакта с чудом.
Современный цирк родился во Франции в 1970-х годах, когда в жанре стали появляться новые формы самовыражения. И в мире, и в Латвии цирк продолжает развиваться, объединяя в себе элементы театра, танца и акробатики. Сегодня это одно из самых быстро развивающихся направлений невербального искусства. В Латвии его развитие укрепилось с появлением международного фестиваля современного цирка и уличного искусства Re Rīga!, который в этом году прошёл уже в 14-й раз, сообщает LSM.lv.
«С 2017 года Рижский цирк стал местом, где развивается современный цирк. Это совпало с моментом, когда было запрещено использование диких животных. Мы, как команда фестиваля, представили собственное видение будущего цирка и выиграли конкурс. С тех пор и начался процесс перемен», — рассказывает Киберс.
За это время изменилась и сама цирковая школа, и здание цирка: арена отреставрирована, обновлена техника, созданы условия для современных постановок. «Рижский цирк, как и Эйфелева башня, стоит на железнодорожных рельсах. Купол крыши собран из трёх рельсов, и за 130 лет конструкция ни разу не сдвинулась. А вот фасад начал оседать, пришёл в аварийное состояние. Сейчас реставрация идёт полным ходом», — делится он.
Киберс подчёркивает, что арена остаётся сердцем цирка: «Мы сделали подвижные трибуны, которые можно перестраивать. В цирке важно, чтобы зритель находился очень близко — только тогда можно почувствовать вкус чуда и лёгкий страх, ведь цирк невозможно по-настоящему передать на видео».
В начале 1990-х Киберс уехал из Латвии и несколько лет провёл в США и Канаде, где работал в керамической мастерской, а затем занялся музыкой — стал диджеем и организатором вечеров некоммерческой культуры.
Вернувшись в Ригу в 1998 году, он создал проект Casablanca 2000, из которого позже вырос легендарный клуб и ресторан Casablanca в Старой Риге — место, где пересекались музыка, искусство и свободная атмосфера.
По первому образованию Киберс — математик. Он окончил 1-ю гимназию и поступил в университет на экономическую кибернетику. «Математика дала мне рамки, в которых я научился мыслить, но тянуло всегда туда, где можно создавать — выбирать форму, стиль, настроение и делиться этим с другими», — говорит он.
Для Киберса личные перемены — неотъемлемая часть жизни: «Раньше они были более резкими, теперь — спокойнее. Главное, чтобы я оставался открытым к новому. Вижу, что путь ещё не закончен — впереди много направлений, куда можно идти дальше».
Современный цирк, по его словам, — это синтез историй, эмоций и мастерства. «Цирк уехал, но история осталась», — шутит Киберс, добавляя, что главное — не терять чувство радости и присутствие чуда, с которых всё начиналось.