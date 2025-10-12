"Вкус чуда и легкий страх": худрук Рижского цирка о масштабном обновлении и концепции своего детища

Современный цирк родился во Франции в 1970-х годах, когда в жанре стали появляться новые формы самовыражения. И в мире, и в Латвии цирк продолжает развиваться, объединяя в себе элементы театра, танца и акробатики. Сегодня это одно из самых быстро развивающихся направлений невербального искусства. В Латвии его развитие укрепилось с появлением международного фестиваля современного цирка и уличного искусства Re Rīga!, который в этом году прошёл уже в 14-й раз, сообщает LSM.lv.