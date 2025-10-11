Паника в Гробине: детям якобы предлагали опасные конфеты из красной машины
На этой неделе в чат-группах родителей школьников Гробини распространились тревожные сообщения о том, что в городе детям якобы предлагают бесплатные наркотические вещества, называя их “конфетами”, пишет портал liepajniekiem.lv.
По слухам, около 15:00 к спортивному центру Гробини подъехал красный автомобиль, предположительно Volvo, из которого девочке предложили бесплатные конфеты. Позже, около 17:00, на улице Алеяс неизвестный молодой человек в красной машине, не останавливаясь, снова предложил мальчику взять “конфеты” бесплатно.
«К счастью, дети были предупреждены и ничего не взяли от незнакомцев, — пишут авторы сообщений. — Пожалуйста, поговорите со своими детьми, чтобы они ни в коем случае ничего не принимали от посторонних, даже если это предлагают как “конфету” или “бесплатно”!»
О случившемся родители сообщили в муниципальную полицию Южного Курземе. Её руководитель Иева Илстере рассказала liepajniekiem.lv, что правоохранители проверяют информацию. В Государственную полицию жители пока не обращались, однако, по словам представительницы полиции Мадары Шершнёвой, сотрудники проверят достоверность информации, возможные транспортные средства и личности.
«Сообщение впервые распространил родитель, чьего ребёнка якобы пытались угостить, — рассказала директор Гробинской средней школы Лайла Рога. — Мама предупредила других родителей и сразу обратилась в полицию. Это, на мой взгляд, логичное и правильное поведение. Такая профилактика полезна — теперь каждый родитель может обсудить ситуацию с ребёнком. Я очень благодарна семье, что они заранее говорили с детьми о подобных случаях, и дети среагировали адекватно: девочка спокойно подождала в магазине, пока подозрительная машина уехала».
На вопрос, сталкивалась ли школа с сигналами о наркотиках, Лайла Рога ответила: «Нет, у меня не было подобных случаев, ничего об этом не знаю».
Напомним, что в конце прошлого года в нескольких школах Риги уже поднималась паника из-за желейных конфет с наркотиками, однако позже выяснилось, что это была ложная тревога, возникшая из-за школьного предупреждения родителям, где упоминалось, что, хотя интерес к курительным смесям снизился, всё же нужно следить за тем, что дети покупают, едят и пьют.
На самом деле сладости, похожие на обычные конфеты, но содержащие активное вещество марихуаны — тетрагидроканнабиноловую кислоту, действительно существуют. В США их можно легально купить в штатах, где разрешено употребление марихуаны; такие “конфеты” также продаются онлайн, и за рубежом бывали случаи отравлений детей, пишет liepajniekiem.lv.
Представители Государственной полиции и муниципальной полиции Южного Курземе проверили информацию, просмотрели записи видеокамер и установили, что в указанные промежутки времени ни один автомобиль не останавливался рядом с детьми, как это утверждалось в сообщениях соцсетей, сообщила впоследствии Мадара Шершнёва.